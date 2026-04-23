En Colo Colo sufrieron la lesión del arquero y capitán Fernando De Paul, que estará por varios meses fuera de las canchas por una desinserción en los isquiotibiales, justo en la temporada donde el Cacique no trajo a otro portero.

Ahora el entrenador Fernando Ortiz tendrá que reemplazarlo con uno de los juveniles, donde los candidatos son Eduardo Villanueva (21 años) y Gabriel Maureira (19 años).

Pero en paralelo, desde la gerencia deportiva le habrían ofrecido al técnico argentino algunas opciones para mitad de temporada, aunque uno lo habría rechazado inmediatamente.

Así lo dio a conocer el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia en Radio Pauta, quien reveló que en el listado también habría una carta del extranjero y la posibilidad de repatriar a Brayan Cortés que está a préstamo en Argentinos Juniors. Aunque está última opción se estaría desvaneciendo.

“Colo Colo no va a apurar la máquina del arquero ahora, va a atajar Maureira hasta mitad de año y ahí van a ver. (Daniel) Morón ofreció un nombre y Ortiz dijo no. ¿Por qué? ‘Porque ese arquero en este club es 2, no es 1. Para eso me quedo con Maureira y además nosotros neceitamos vender y ese arquero no es vendible’. Ese que lo sugirió la gerencia técnica es del medio nacional, no lo quiso Ortiz”, parafraseó el comunicador.

“Hay un extranjero, que ya estuvo dando vueltas, no es (Esteban) Andrada. Y esto de Brayan Cortés, ‘levanta el teléfono y pregúntale si es verdad que no le han pagado’, pero hasta ahí nomás”, agregó Hevia.

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Ante aquello, el periodista aseguró que “por ahora Colo Colo a todo Maureira y hasta junio. La verdad, como tengo ganas que le vaya bien para que no traigan a nadie”.

En síntesis

Fernando De Paul sufrió una desinserción en los isquiotibiales y estará meses fuera.

sufrió una desinserción en los y estará meses fuera. Los juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva son los candidatos para el arco.

y son los candidatos para el arco. El técnico Fernando Ortiz rechazó a un arquero del medio nacional ofrecido por Morón.