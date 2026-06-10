Los dos volantes han sonado durante varios mercados en Macul. Sin embargo, hoy sería solo uno el que comienza a tomar ventaja.

Colo Colo ya trabaja en la conformación de su plantel para la segunda rueda de la temporada 2026 y tiene definidos a sus principales objetivos para reforzar la zona de creación. Los nombres que encabezan la lista son Diego Valdés y Luciano Cabral, dos futbolistas chilenos que actualmente militan en el fútbol argentino.

Ambos jugadores aparecen como alternativas concretas para el Cacique, que busca sumar un volante ofensivo capaz de aportar creatividad y generación de juego en la recta final del campeonato. Sin embargo, desde el entorno albo reconocen que existe una preferencia marcada por uno de ellos.

“El jugador que gusta y es prioridad de los dos es Diego Valdés”

La información fue revelada por el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, donde aseguró que tanto el hombre de Vélez como el de Independiente son las principales cartas que maneja la dirigencia alba para reforzar el mediocampo.

“Son hoy, a esta hora, las prioridades que tiene Colo Colo para sumar un volante creativo”, señaló el reportero, agregando que la gerencia deportiva busca acelerar las gestiones para cerrar cuanto antes la llegada del nuevo enganche.

No obstante, Alvarado fue más allá y reveló cuál es el futbolista que corre con ventaja en la interna del club. “El jugador que gusta y es prioridad de los dos es Diego Valdés”, afirmó.

Diego Valdés nuevamente es la obsesión de Colo Colo en este mercado.

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La preferencia por el ex América de México también estaría relacionada con la presencia de Fernando Ortiz, quien ya dirigió al mediocampista durante su etapa en el fútbol mexicano y conoce de cerca sus características.

Los números de Valdés y Cabral en Argentina

En la presente temporada, Luciano Cabral ha tenido una campaña irregular en Independiente. El volante suma 10 partidos oficiales, con dos goles y ninguna asistencia en 338 minutos disputados.

Por su parte, Diego Valdés registra una mayor continuidad en Vélez Sarsfield, donde ha participado en 15 encuentros oficiales, aportando un gol y cinco asistencias en 699 minutos sobre el terreno de juego.

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Mientras Colo Colo busca cerrar cuanto antes la incorporación de un volante creativo, ambos nombres siguen sobre la mesa. Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por “Tomate”, el ex América aparece actualmente como la principal prioridad del club para este mercado de fichajes.

DATOS CLAVE

Diego Valdés es la prioridad de Colo Colo para reforzarse en la temporada 2026.

Luciano Cabral de Independiente es la segunda alternativa que maneja la dirigencia alba.

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