El presidente de Blanco y Negro dio a conocer que Colo Colo hizo uso de una ventana para extender el vínculo con una de sus figuras.

En Colo Colo pueden estar tranquilos porque acaban de extender el vínculo de una de sus figuras, asegurando sus servicios hasta el próximo año, cuando harán uso de la opción de compra.

Así lo dio a conocer este lunes el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien indicó que extendieron el préstamo del defensa Joaquín Sosa, jugador que pertenece al Bologna.

El timonel albo terminó con las dudas y explicó que hace dos semanas lo hicieron efectivo con el club italiano, ocupando la primera ventana que tenían para aquello.

“Nosotros tenemos dos ventanas, una para hacer una extensión de su préstamo, lo cual ya lo hicimos al Bologna, porque teníamos fecha hasta el 15 de junio. Y eso se extendió hasta el 15 de junio del año 2027”, indicó Mosa previo al partido contra Unión Española por la Copa Chile.

“Cuando llegue el año 2027 nosotros vamos a hacer uso de la opción de compra. Así que está todo en orden, todo conforme y Joaquín tiene que estar tranquilo”, aseguró el empresario de origen sirio.

Cabe recordar que el zaguero charrúa llegó como refuerzo para esta temporada, cedido en principio por seis meses, con la posibilidad de ir extendiendo su estadía en el Estadio Monumental.

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En Colo Colo extienden el préstamo de Joaquín Sosa. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La fecha límite para los refuerzos

En la misma línea, Aníbal Mosa se refirió a la fecha límite que se han puesto en Colo Colo para reforzar al equipo en este mercado de invierno.

“Eso lo está viendo Jaime con Daniel y también el cuerpo técnico. Nosotros queremos reforzar el equipo, pero no queremos apurarnos, porque no queremos cometer errores”, explicó en primer instancia.

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Luego, se la jugó con una fecha, que sería antes del viaje del plantel para la intertemporada que tienen programada en Colombia entre el 12 y 18 de julio, donde jugarán un partido amistoso con Millonarios.

“Esa, antes que viaje el equipo, puede ser una fecha que esperaríamos que estuviera todo delineado”, señaló el mandamás de ByN.

En síntesis

Joaquín Sosa: Aníbal Mosa confirmó la extensión de su préstamo hasta junio de 2027.

Aníbal Mosa confirmó la extensión de su préstamo hasta junio de 2027. Opción de compra: Colo Colo adquirirá el pase del jugador al Bologna en 2027.

Colo Colo adquirirá el pase del jugador al Bologna en 2027. Plazo de refuerzos: Se definirán antes del viaje a Colombia el 12 de julio.