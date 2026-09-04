Revelan por qué Colo Colo no denunció a Marcelo Díaz en U. de Chile: “Les conviene que…”

Según trascendió, desde la cúpula de Blanco y Negro no temen por la presencia del volante en Universidad de Chile.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile provocó una telenovela de proporciones. Luego del encuentro entre archirrivales, Javier Correa fue suspendido por dos partidos por su gesto obsceno contra la hinchada azul.

Sin embargo, no fue el único hecho que generó polémica: Marcelo Díaz posó junto a un lienzo que graficaba su agresión a Esteban Pavez en un duelo anterior. A pesar de la gravedad, tal acto no fue acusado por Blanco y Negro.

¿Por qué? Ello fue revelado por Dale Albo. El medio partidario aseguró que en el conjunto de Macul no tienen preocupación alguna por la participación del volante en su club.

“Además de sentir que los partidos se deben definir en cancha, en Colo Colo no hay interés alguno en denunciar a Marcelo Diaz porque a los rivales les conviene que él juegue dado su escaso nivel en la actualidad“, detalló el sitio.

“Considerando su nulo aporte al equipo (…) y el mal ambiente que genera en el camarín, hacen que en el Estadio Monumental prefieran que esté disponible para su DT antes que castigado”, agregó.

Colo Colo no acusó a Marcelo Díaz. (Imagen: Photosport)

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La reacción de Colo Colo por el caso Marcelo Díaz

Cabe consignar que Aníbal Mosa se refirió a lo realizado por el mediocampista de Universidad de Chile. Luego de vencer a los estudiantiles, deslizó una crítica hacia el capitán de dicha institución.

“Los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz, pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventaja, son situaciones que son parte del folclore”, indicó.