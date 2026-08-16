Cristian Arcos se derrite por esta figura de Universidad de Chile: “Un muy buen momento”

El periodista destacó lo hecho por Agustín Arce. La promesa azul anotó el segundo gol ante Deportes Limache y sigue firme en la estelaridad.

Universidad de Chile batalló frente a la adversidad y derrotó 3-1 a Deportes Limache por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil logró revertir el marcador y consiguió tres puntos de oro.

Ante ello, Cristian Arcos analizó el encuentro en conversación con BOLAVIP Chile y se rindió ante una figura azul. ¿De quién se trata? Es una de las promesas de la institución universitaria.

Para él, Agustín Arce ha sobresalido en los últimos partidos. El mediocampista de 21 años se convirtió en una pieza indiscutida para el cuerpo técnico y él ha respondido con goles.

“La U está pasando por un buen momento. Lo gana bien, después de un primer tiempo complicado. Lo iba perdiendo 1-0 y pudo estar perdiendo 2-0, aunque pudo empatarlo antes”, comentó.

“Me parece un muy buen momento de (Agustín) Arce en particular. La U llega muy bien al Superclásico, muy bien parada. Llega bien, con confianza y pasando su mejor momento del año”, agregó.

Agustin Arce brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile se prepara para el Superclásico

Finalmente, Cristian Arcos apuntó a la clave para que el equipo de Fernando Gago haya conseguido la victoria en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. La resiliencia fue vital.

“Fue muy importante empatarlo en la última jugada del primer tiempo, porque ahí sintió el golpe Deportes Limache y la U entró convencida de que lo podía ganar“, concluyó el comunicador.