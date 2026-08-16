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Cristian Arcos se derrite por esta figura de Universidad de Chile: “Un muy buen momento”

El periodista destacó lo hecho por Agustín Arce. La promesa azul anotó el segundo gol ante Deportes Limache y sigue firme en la estelaridad.

Cristian Arcos alabó a este futbolista de Universidad de Chile.
© Radio USACHCristian Arcos alabó a este futbolista de Universidad de Chile.

Universidad de Chile batalló frente a la adversidad y derrotó 3-1 a Deportes Limache por la Liga de Primera. El conjunto estudiantil logró revertir el marcador y consiguió tres puntos de oro.

Ante ello, Cristian Arcos analizó el encuentro en conversación con BOLAVIP Chile y se rindió ante una figura azul. ¿De quién se trata? Es una de las promesas de la institución universitaria.

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Para él, Agustín Arce ha sobresalido en los últimos partidos. El mediocampista de 21 años se convirtió en una pieza indiscutida para el cuerpo técnico y él ha respondido con goles.

“La U está pasando por un buen momento. Lo gana bien, después de un primer tiempo complicado. Lo iba perdiendo 1-0 y pudo estar perdiendo 2-0, aunque pudo empatarlo antes”, comentó.

Me parece un muy buen momento de (Agustín) Arce en particular. La U llega muy bien al Superclásico, muy bien parada. Llega bien, con confianza y pasando su mejor momento del año”, agregó.

Agustin Arce brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Agustin Arce brilla en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Finalmente, Cristian Arcos apuntó a la clave para que el equipo de Fernando Gago haya conseguido la victoria en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. La resiliencia fue vital.

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“Fue muy importante empatarlo en la última jugada del primer tiempo, porque ahí sintió el golpe Deportes Limache y la U entró convencida de que lo podía ganar“, concluyó el comunicador.

Martín Aliaga
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