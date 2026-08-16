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Liga de Primera

Fernando Gago defiende a este jugador de U. de Chile: “Tenemos que seguir trabajando”

El DT de Universidad de Chile abordó el grosero error de Gabriel Castellón en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Fernando Gago protegió a este futbolista de Universidad de Chile.
© PhotosportFernando Gago protegió a este futbolista de Universidad de Chile.

Universidad de Chile sufrió, pero derrotó 3-1 a Deportes Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil comenzó abajo en el marcador y logró darlo vuelta sobre el epílogo.

Es por ello que Fernando Gago se tomó con mesura las críticas hacia un jugador titular y saltó en su defensa en conferencia de prensa. Para él, no hay que alarmarse en demasía. ¿A quién mencionó?

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Tras ser consultado sobre Gabriel Castellón, le entregó tranquilidad. El portero cometió un grave error, el que significó el 1-0 momentáneo a favor del elenco local. Le pudo costar más que caro.

“El error es una parte del juego. Es normal que pase, a veces pasa con los delanteros o los defensores, en este caso pasa con Gabriel“, comenzó señalando el entrenador.

“Tenemos que seguir trabajando para evitar y darle más facilidades en esas situaciones de juego. El equipo hizo un gran partido en todo momento: entendíamos dónde y cómo lo teníamos que jugar“, agregó.

Gabriel Castellón recibió cuestionamientos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Gabriel Castellón recibió cuestionamientos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Fernando Gago se ilusiona con Universidad de Chile

Finalmente, el estratega analizó el encuentro en el Estadio Lucio Fariña de Quillota y aplaudió a sus dirigidos. Sabe que hay mucho por hacer, pero le gusta lo que se va formando.

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El equipo va creciendo, sabemos la necesidad de puntos que tenemos. Independiente de la buena racha, tenemos que seguir encontrando funcionamiento y juego para llevarlo a donde queremos”, cerró.

Martín Aliaga
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