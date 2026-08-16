Fernando Gago defiende a este jugador de U. de Chile: “Tenemos que seguir trabajando”

El DT de Universidad de Chile abordó el grosero error de Gabriel Castellón en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Universidad de Chile sufrió, pero derrotó 3-1 a Deportes Limache por la fecha 19 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil comenzó abajo en el marcador y logró darlo vuelta sobre el epílogo.

Es por ello que Fernando Gago se tomó con mesura las críticas hacia un jugador titular y saltó en su defensa en conferencia de prensa. Para él, no hay que alarmarse en demasía. ¿A quién mencionó?

Tras ser consultado sobre Gabriel Castellón, le entregó tranquilidad. El portero cometió un grave error, el que significó el 1-0 momentáneo a favor del elenco local. Le pudo costar más que caro.

“El error es una parte del juego. Es normal que pase, a veces pasa con los delanteros o los defensores, en este caso pasa con Gabriel“, comenzó señalando el entrenador.

“Tenemos que seguir trabajando para evitar y darle más facilidades en esas situaciones de juego. El equipo hizo un gran partido en todo momento: entendíamos dónde y cómo lo teníamos que jugar“, agregó.

Gabriel Castellón recibió cuestionamientos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago se ilusiona con Universidad de Chile

Finalmente, el estratega analizó el encuentro en el Estadio Lucio Fariña de Quillota y aplaudió a sus dirigidos. Sabe que hay mucho por hacer, pero le gusta lo que se va formando.

“El equipo va creciendo, sabemos la necesidad de puntos que tenemos. Independiente de la buena racha, tenemos que seguir encontrando funcionamiento y juego para llevarlo a donde queremos”, cerró.