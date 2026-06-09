En Colo Colo estarían barajando la posbilidad de sumar a un nuevo arquero en el mercado de invierno y se habrían fijado en uno que estará en el Mundial 2026.

En Colo Colo tomaron la decisión que se van a reforzar en este mercado de invierno con el objetivo de asegurar el título en la Liga de Primera 2026, donde llegaron a mitad de temporada como cómodos líderes del torneo.

Por lo mismo, el directorio de Blanco y Negro habría acordado gastar 1,5 millones de dólares en esta ventana de pases, con la prioridad para buscar un extremo y un volante ofensivo.

Pero en las últimas horas apareció la información que en Macul se habrían interesado en un arquero, considerando que está lesionado el capitán Fernando De Paul y el arco del Cacique quedó en manos de los juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Según TNT Sports, se trataría del portero uruguayo Santiago Mele, quien pertenece al Monterrey de México, donde tiene contrato hasta junio de 2029.

El golero de 28 años también dirá presente en el Mundial 2026, pues fue convocado por el entrenador Marcelo Bielsa como tercer guardametas, por detrás de Fernando Muslera y Sergio Rochet.

Santiago Mele habría despertado el interés de Colo Colo. (Foto: Manuel Guadarrama/Getty Images)

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Santiago Mele se formó en Fénix y su carrera lo ha llevado a Turquía y Colombia, donde jugó en Junior de Barranquilla hasta 2025.

En la presente temporada con Rayados lleva 20 partidos disputados, con 31 goles en contra y cinco vallas invictas.

En síntesis

Santiago Mele: el arquero uruguayo del Monterrey interesa a Colo Colo.

el arquero uruguayo del Monterrey interesa a Colo Colo. 1,5 millones de dólares: acordó gastar Blanco y Negro para nuevos refuerzos.

acordó gastar Blanco y Negro para nuevos refuerzos. Mundial 2026: el portero fue convocado por Marcelo Bielsa como tercer guardameta.