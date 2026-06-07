Los cibernautas albos no quedaron para nada conforme con la actuación de uno de los suyos en el primer tiempo de Colo Colo ante Huachipato.

Este domingo Colo Colo visita a Huachipato por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde ambos equipos se despiden de este naciente torneo del fútbol chileno.

El Cacique no tiene opciones de avanzar a semifinales, pues Coquimbo Unido se quedó con el primer lugar del Grupo A y clasificó a la ronda de los cuatro mejores.

Por ello, el entrenador Fernando Ortiz mandó un equipo mixto a la cancha del Estadio Huachipato-CAP de Talcahuano, donde una de las novedades fue la inclusión del arquero Eduardo Villanueva.

Pero el canterano no ha convencido a los hinchas albos, que al término del primer tiempo lo han apuntado en redes sociales, haciendo tendencia su nombre en X (ex Twitter).

Los cibernautas colocolinos quedaron bastante disconforme con su respuesta a la apertura de la cuenta de los locales, a través de un cabezazo de Mario Briceño a los 28 minutos.

“Muy flojito Villanueva, devolviendo la camiseta”; “Edu Villanueva tiene fallas grandes en los fundamentos básicos”; “Villanueva es una prenda de inseguridad”; “Villanueva no tiene nivel”, fueron parte de los comentarios.

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Revisa a continuación algunos de los comentarios:

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En síntesis

Coquimbo Unido: Ganó el Grupo A y dejó sin opciones de avanzar a Colo Colo.

Ganó el Grupo A y dejó sin opciones de avanzar a Colo Colo. Eduardo Villanueva: El arquero fue titular en el equipo mixto del entrenador Fernando Ortiz.

El arquero fue titular en el equipo mixto del entrenador Fernando Ortiz. Mario Briceño: Anotó el primer gol de Huachipato mediante un cabezazo a los 28 minutos.