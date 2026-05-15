El entrenador de Colo Colo ha decido no tomar en cuenta las críticas y prefiere creer que tiene absoluto respaldo de los hinchas albos.

Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo previo al partido del domingo contra Ñublense, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026. El encargado de hablar ante los medios fue el entrenador Fernando Ortiz, quien dejó varias frases interesantes.

Lo primero que contestó fue respecto a la derrota del miércoles ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, donde el Cacique hipotecó la clasificación a semifinales.

“Es fútbol, tienes tres posibilidades de sacar un resultado, obtuvimos una derrota en el partido anterior, donde a nadie le gusta perder, más sabiendo lo que significaba ganar y pasar de ronda. Hay que observar, corregir, analizar y que no vuelvan a suceder este día domingo donde jugamos por la liga contra un rival difícil”, comenzó respondiendo.

Luego, el técnico argentino elogió a los Diablos Rojos, un rival difícil en las aspiraciones del cuadro popular por mantenerse como líder del torneo de Primera División.

“Sabemos que es un rival muy competitivo, donde tiene un sistema de juego que ha resultado muy bien y está ahí prendido en la tabla de mitad hacia arriba, tiene un técnico muy inteligente que sabe utiliziar a sus jugadores”, indicó.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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Las críticas en redes sociales

En la instancia, el Tano Ortiz fue consultado por las constantes críticas que se hacen sentir entre los hinchas albos en redes sociales, por el planteamiento de los partidos y lo ajustado que gana Colo Colo.

Ante aquello, el DT de 48 años no quiso reconocer los cuestionamientos a su gestión: “Con respecto a redes sociales, no leo redes sociales. Esa es una de las cosas que a lo mejor seré diferente a los demás”.

“Yo estoy enfocado en el día a día, que el equipo pueda ser una mejor versión cada partido donde podamos sacar un resultado. No tengo otra respuesta con opinar algo con lo que sucede en redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chcio de 10 años escribiendo”, agregó.

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“De lo que yo recibo y salgo, están felices y contentos. Del otro lado, cuando escriben, puede ser una anciana de 95 años que le dicen ‘escribe esto’. Entonces, lo más importante es cuando yo salgo de acá, todo el mundo está contento”, completó el ex Santos Laguna.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El Cacique recibirá a los Diablos Rojos el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con aforo de 42 mil espectadores.

En síntesis

Fernando Ortiz dirige a Colo Colo frente a Ñublense este domingo 17 de mayo .

dirige a Colo Colo frente a Ñublense este . El partido se disputará a las 17:30 horas con un aforo de 42.000 espectadores .

con un aforo de . Colo Colo busca mantener el liderato tras perder ante Coquimbo Unido por la Copa.