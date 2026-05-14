Se acabó la paciencia. Más de 3/4 de los votantes se inclinaron por la salida del "Tano", dando cuenta de que ya no tiene el respaldo de la hinchada para continuar en Macul.

La derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido por 1-0 en la Copa de la Liga volvió a golpear fuerte al equipo de Fernando Ortiz. El “Cacique” dejó escapar la opción de asegurar su clasificación a semifinales y quedó obligado a jugarse todo en la última fecha, desatando nuevamente la molestia de los hinchas.

El descontento quedó reflejado en una encuesta realizada en el canal de Whatsapp para fanáticos de Colo Colo de BOLAVIP, donde los albos dejaron clara su postura respecto a la continuidad del “Tano”.

Hinchas albos pierden la paciencia con Fernando Ortiz tras la derrota ante Coquimbp Unido.

En total participaron 1.098 hinchas, quienes respondieron a la pregunta: “Si de ti dependiera, ¿dejarías a Ortiz hasta el final de la temporada o lo despides?”.

Contundente: esto decidieron los hinchas de Colo Colo sobre la continuidad de Fernando Ortiz

La opción más votada fue “Ya basta, debe irse”, que recibió 826 votos, equivalente al 75,2% de las preferencias. Un resultado contundente que demuestra el desgaste que existe entre gran parte de los fanáticos con el actual proceso del entrenador argentino.

Por otro lado, 272 hinchas optaron por respaldar al DT con la alternativa “Lo dejo, confío en la Tanoneta”, alcanzando el 24,8% de los votos.

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Resultados de la encuesta realizada por Bolavip en su canal exclusivo para fanáticos albos.

Así, tras una nueva caída del Popular, la continuidad de Fernando Ortiz vuelve a quedar en el centro del debate entre los seguidores colocolinos, quienes mayoritariamente exigen un cambio de rumbo para el segundo semestre.

DATOS CLAVE

Fernando Ortiz sufrió una derrota 1-0 ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

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Un 75,2% de los hinchas votó por el despido inmediato del entrenador argentino.

La encuesta realizada por BOLAVIP contó con la participación total de 1.098 fanáticos.

Solo 272 hinchas respaldaron la continuidad del técnico para el resto de la temporada.

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