La sorpresiva formación de Colo Colo para su duelo ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga.

Colo Colo tiene un duelo decisivo dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Albos’ viajan a la cuarta región para jugarse la clasificación a la próxima ronda del torneo en su partido ante Coquimbo Unido.

Los dirigidos por Fernando Ortiz ya tienen todo preparado para lo que será este partido clave ante los ‘Piratas’ en la que saben que con un triunfo sellarían su clasificación a la fase de semifinales en el torneo.

Para este duelo, el estratega del ‘Popular’ tendría varias modificaciones en el ataque, en donde Claudio Aquino y Maximiliano Romero no serán opción para el equipo por problemas físicos

De esta forma, la formación de Colo Colo sería con: Gabriel Maureira en portería: Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez y mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en ataque.

Ortiz y un importante duelo en Colo Colo | Foto: Photosport

Coquimbo Unido y Colo Colo se verán las caras este miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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