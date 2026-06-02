Una de las selecciones europeas tiene una baja de última hora para el Mundial 2026, siendo uno de los goleadores de la Bundesliga.

Una lamentable noticia confirmó la Selección de Austria a nueve días del inicio del Mundial 2026, pues sufrió la lesión de una de sus figuras, quien quedó descartado para viajar a Norteamérica.

Se trata del volante ofensivo Christoph Baumgartner, quien venía de ser el goleador del RB Leipzig en la Bundesliga, donde convirtió 13 goles en la última temporada. Aunque sumando todas las competencias, se anotó con 17 conquistas y nueve asistencias.

El futbolista de 26 años se lesionó en el calentamiento del partido amistoso de Austria contra Túnez de ayer (lunes) en Viena, donde Das Team se despidió de su público con un triunfo por 1-0 previo a la Copa del Mundo.

Baumgartner sintió un pinchazo que se reflejó en una lesión muscular, lo que fue confirmado más tarde por el cuerpo médico, liberando al jugador para su recuperación.

En el momento fue apoyado por los otros referentes que tiene el combinado austriaco, como lo son David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Su entrenador, Ralf Rangnick, lamentó lo sucedido con su pupilo: “Esta es, por supuesto, una noticia muy amarga para Christoph y para nosotros como equipo. Es un jugador importante y una figura clave en nuestro equipo. Ahora le brindamos todo nuestro apoyo para su recuperación”.

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Christoph Baumgartner queda fuera del Mundial 2026. (Foto: Christian Bruna/Getty Images)

El grupo y debut de Austria en el Mundial 2026

Cabe recordar que Austria estará en el Grupo J, donde enfrentará a Argentina, Argelia y Jordania. Su debut será los asiáticos el miércoles 17 de junio a las 12:00 horas en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Estados Unidos.

En síntesis

Christoph Baumgartner quedó descartado para el Mundial 2026 por lesión.

quedó descartado para el Mundial 2026 por lesión. Una lesión muscular sufrió el jugador durante el calentamiento ante Túnez.

sufrió el jugador durante el calentamiento ante Túnez. El 17 de junio Austria debutará contra Jordania en Estados Unidos.