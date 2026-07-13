El entrenador Fernando Ortiz definió trabajos en triple turno, comenzando los entrenamientos a primera hora en Bogotá.

Este lunes comenzó la intertemporada de Colo Colo en Colombia, donde el Cacique aprovechó el viaje que tenía que hacer para enfrentar a Millonarios en un partido amistoso el próximo fin de semana.

Los albos fueron invitados a la Noche Embajadora en el marco de los 80 años del ‘Millo’, que se realizará el sábado 18 de julio a las 19:00 horas en el Estadio El Campín de Bogotá.

El Cacique viajó el domingo por la tarde desde Santiago a la capital colombiana, donde esta jornada a primera hora comenzaron los trabajos al mando del entrenador Fernando Ortiz.

El técnico argentino busca estrujar el rendimiento de los jugadores del cuadro popular y para ello planificó una estricta intertemporada, que incluye entrenamientos en triple turno.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, quien informó a través de su cuenta de X que la jornada parte a las 07:30 de la mañana con trabajos en cancha en el primer turno.

Luego, al mediodía, el plantel se traslada al gimnasio para seguir con la rutina y por la tarde hacen práctica de fútbol en cancha.

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El campo que acoge a Colo Colo

El lugar elegido para los entrenamientos es la Sede Deportiva de Independiente Santa Fe, ubicada en las afueras de Bogotá.

En dicho lugar fueron muy bien recibidos por el club local, con los referentes de su plantel, Hugo Rodallega, Daniel Torres y Franco Fagúndez, así como el cuerpo técnico de ‘Los Cardenales’.

Colo Colo entrenó en el complejo deportivo de Independiente Santa Fe. (Foto: @santafe_oficial)

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La estadía de Colo Colo será hasta el próximo domingo, cuando retornará a Chile tras el partido amistoso con Millonarios, para afrontar la reanudación de la Liga de Primera, torneo en el que está como líder exclusivo.

En síntesis