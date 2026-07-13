El entrenador de Colo Colo llamó a siete jugadores para completar la convocatoria y delegación del Cacique en su viaje a Colombia.

Este lunes comenzó la intertemporada de Colo Colo en Bogotá, pues el Cacique partió a Colombia para someterse a intensos trabajos pensando en la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

El domingo el plantel albo viajó al país cafetero, donde tiene agendado un partido amistoso contra Millonarios el próximo sábado 18 de julio a las 19:00 horas en el Estadio El Campín.

Para esta instancia, el entrenador Fernando Ortiz esperaba contar con los primeros refuerzos para el segundo semestre, pero hasta el momento la dirigencia de Blanco y Negro no ha podido cerrar ninguno.

Se hablaba de nombres como Diego Valdés, Jordhy Thompson y Santiago Mele, pero todavía no hay novedades.

Es por ello, que el técnico argentino se la jugó con nuevas apuestas para completar su convocatoria y llenar el avión. Se trata de siete juveniles que están dando sus primeros pasos en el plantel de honor.

Según la lista que dio a conocer Dale Albo, estos son: Pierre Allende, Rodrigo Catalán, Felipe Raipán, Bruno Torres, Alonso Olguín, Santiago Tapia y Paolo Castro. De este grupo, los cuatro primeros ya han hecho su debut oficial, incluso Raipán anotó un gol en Copa Chile y acaba de firmar su primer contrato profesional.

Publicidad

Colo Colo viajó a Colombia con una rejuvenecida plantilla. (Foto: @ColoColo)

Estos nombres obviamente se suman a otros canteranos que ya llevan tiempo siendo parte del primer equipo, como Gabriel Maureira, Eduardo Villanueva, Francisco Marchant, Leandro Hernández y Yastin Cuevas.

En síntesis

Fernando Ortiz lidera la intertemporada de Colo Colo en Bogotá sin nuevos refuerzos.

lidera la intertemporada de Colo Colo en sin nuevos refuerzos. El club disputará un amistoso contra Millonarios el sábado 18 de julio en El Campín.

el en El Campín. Siete juveniles viajaron, incluyendo a Felipe Raipán quien ya firmó su primer contrato profesional.