Famoso periodista argentino fanático de Platense anticipa el duelo ante Coquimbo Unido: “Será un…”

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Alejandro Fabbri destacó las similitudes entre ambos equipos y proyectó el duelo de los octavos de final.

Coquimbo Unido continúa viviendo una de las campañas más importantes de su historia a nivel internacional, consolidándose como protagonista en la Copa Libertadores 2026 y manteniendo la ilusión de seguir avanzando en el certamen continental.

Los Piratas logaron instalarse en los octavos de final tras mostrar un rendimiento sólido de la mano del director técnico Hernán Caputto, destacando por su orden táctico y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

En este contexto, el próximo desafío del elenco chileno será ante Platense de Argentina, en una llave que ya comienza a generar análisis tanto en Chile como al otro lado de la Cordillera.

Caputto y compañían buscarán seguir avanzando en el certamen continental | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Alejandro Fabbri ya piensa en el duelo entre Coquimbo y Platense

Durante las últimas horas, Alejandro Fabbri, reconocido periodista argentino y fanático del “Calamar”, entregó su visión a Bolavip Chile sobre la serie que disputarán ambas escuadras.

“Platense y Coquimbo son equipos con una cuestión en similar: los dos el año pasado salieron campeones por primera vez”, señaló el comunicador trasandino.

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Además, agregó que se trata de dos equipos con características similares en su propuesta de juego: “Al ser equipos similares que se le arrimaron a los grandes, va a ser un choque entre dos equipos valientes que fueron a tratar de ganar de visitante. Va a ser un partido equilibrado”, afirmó.

De esta manera, el análisis instala la idea de una serie pareja en la Libertadores, donde ambos equipos buscarán seguir escribiendo capítulos históricos en el plano internacional.

En resumen…

Tras darse a conocer la llave entre Coquimbo Unido y Platense por la Copa Libertadores 2026, Alejandro Fabbri, periodista argentino e hincha del Calamar, calificó la llave como pareja y con características similares entre ambos equipos.