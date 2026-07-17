Cuestionan ferozmente posible llegada de Vozinha a Colo Colo: “Esto es 100 por ciento marketing”

El posible arribo del arquero de Cabo Verde al Estadio Monumental ya genera debate, luego de su destacada actuación en el Mundial 2026.

Colo Colo continúa trabajando en la planificación de su plantel para afrontar los próximos desafíos de la temporada, donde el cuadro albo busca mantener el protagonismo que lo tiene como líder de la Liga de Primera.

Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas es el de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, experimentado arquero de Cabo Verde que viene de convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026.

El posible arribo del guardameta al Estadio Monumental no ha dejado indiferente a nadie. El portero, que quedó libre tras su paso por el Chaves de Portugal, aparece como una alternativa para reforzar el arco del Cacique, aunque su eventual llegada ya genera debate.

Rodrigo Herrera opina de Vozinha

En medio de la discusión por su eventual fichaje, un análisis del periodista Rodrigo Herrera generó repercusiones entre los hinchas del Popular, luego de cuestionar la conveniencia deportiva de la operación.

“Esto es 100 por ciento marketing. Por más que Vozinha haya hecho un buen Mundial y lo respetamos, no sé si es buena la señal de traer un arquero de casi 40 años que más encima estaba sin club”, señaló a Bolavip Chile.

Además, el ex rostro de Mega sostuvo que “los ojos se van a posar en Colo Colo en estos meses si llega”, destacando el impacto mediático que podría generar el fichaje del arquero caboverdiano.

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Vozinha enfrentando a Argentina en el Mundial 2026 | FOTO: Michael Reaves/Getty Images

Eso sí, Herrera también reconoció que “puede ser una buena jugada de marketing, pero también hay que tenerlo en resguardo porque nadie dice que va a repetir lo que hizo en el Mundial”, afirmó.

Así, el posible fichaje de Vozinha por el conjunto Popular sigue generando opiniones divididas.

En resumen…

El posible fichaje de Vozinha por Colo Colo ya genera debate. El arquero de Cabo Verde, figura del Mundial 2026, fue cuestionado por el periodista Rodrigo Herrera, quien apuntó al componente mediático de la operación y puso en duda la conveniencia deportiva de sumar a un portero cercano a los 40 años.