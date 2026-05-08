El periodista y reportero que cubre a los albos anticipa la primera gran renovación en Colo Colo para la temporada 2027.

Colo Colo vuelve a ver acción en el fútbol chileno el día de mañana, toda vez que debe enfrentar a Deportes Concepción por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga, donde los albos buscarán hacer sentir la localía del Estadio Monumental.

Uno que asoma como titular en el equipo dirigido por Fernando Ortiz es Álvaro Madrid, quien ha sido por lejos uno de los jugadores más regulares de la temporada junto al uruguayo Joaquín Sosa.

Fue sobre el ex ruletero que Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos, entregó noticias en Pelota Parada de TNT Sports: “Me quiero detener en Álvaro Madrid, quien ha sido muy importante en el mediocampo de Colo Colo. No comienza de titular, entra en los segundos tiempos y se gana la posición en el equipo estelar”, dijo.

Álvaro Madrid podría seguir en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Da la impresión que en el mediocampo es un jugador imprescindible para Fernando Ortiz. El tema es que Madrid llegó a préstamo desde Everton de Viña del Mar por una temporada y en diciembre termina el vínculo”, agregó.

En el cierre, Arrieta apunta que “Sin embargo, el Cacique tiene una opción de compra que bordea los 500 mil dólares. Sabemos que Colo Colo todavía no piensa en el fin de año, pero seguramente a partir del segundo semestre comenzarán las charlas para ver qué jugadores van a continuar y todo apunta a que Álvaro Madrid se ganó la valoración para que piensen en su continuidad”.

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¿Seguirá Álvaro Madrid para el 2027? Todo indica que, en caso de seguir con el alto rendimiento que ha mostrado hasta el momento, no va a ser un problema estampar la firma para que continúe en los albos por más tiempo.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la Fecha 5.

El volante Álvaro Madrid finaliza su préstamo con el club albo en diciembre.

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