Tiene miles de reproducciones: El desliz de Daniel Arrieta en Colo Colo que se hizo completamente viral

El periodista y reportero que cubre a Colo Colo sufrió un desliz en vivo que se hizo absolutamente viral en Redes Sociales.

Colo Colo sacó la tarea adelante el día de ayer y con goles de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, derrotó a Deportes Concepción por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga.

En la previa del encuentro, el día viernes, Daniel Arrieta entregó su clásico reporte de los albos para Pelota Parada de TNT Sports, pero sufrió un desliz en vivo que rápidamente lo hizo transformarse en viral.

Hablando sobre la formación de los albos para enfrentar al León de Collao, el periodista y reportero que cubre a los albos confundió los nombres y apellidos de los delanteros que, a la postre, terminaron arrancando de titular ayer.

y esto que fue? completamente gaga pic.twitter.com/yKx5RKArHw — JOTAIﾒ𝟶 🥷🇻🇳 (@nuevonuevojotai) May 8, 2026

“Se mantiene en el equipo titular Maximiliano Correa y también Javier Romero, dos que vienen dulces, dos que han anotado en los últimos partidos de Colo Colo”, dijo tras enredarse con los nombres de los artilleros trasandinos.

Las Redes Sociales no se hicieron esperar y rápidamente el momento fue subido y generó risas por la confusión de nombres, la cual a la fecha tiene más de 30 mil visualizaciones y reproducciones en X (Twitter).

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Más allá de la confusión de Daniel Arrieta, lo cierto es que Maximiliano Romero anotó ante Deportes Concepción el día de ayer y Javier Correa, a pesar de no anotar, hizo un gran compromiso con los albos.

En síntesis

Colo Colo venció a Deportes Concepción por la Fecha 5 del Grupo A.

Daniel Arrieta se volvió viral tras confundir los nombres de los delanteros de Colo Colo.

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