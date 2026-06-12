El entrenador de Colo Colo se refirió a los posibles fichajes que podría tener el Cacique en este mercado invernal que empieza la próxima semana.

Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental previo al partido entre Colo Colo y Cobresal, por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026. El encargado de atender a los medios fue el entrenador Fernando Ortiz.

En la instancia, el técnico argentino fue consultado por el próximo mercado de fichajes, donde se espera que el Cacique pueda traer un par de refuerzos para ir en busca del título en la segunda rueda.

Hasta el momento han aparecido nombres como Diego Valdés, Luciano Cabral, Carlos Palacios, Jean Meneses y Jordhy Thompson. Y si bien no quiso referirse particularmente a ellos, dijo sentirse satisfecho con el plantel y que el jugador que llegue estará a la altura del cuadro popular.

“Estoy satisfecho con los jugadores que hoy tengo en la plantilla, lo he dicho en comienzo de temporada y finalizando este capítulo de primera ronda. En el momento que me siente con el presidente, hablaré de la idea que puedo llegar a tener con respecto a jugadores que puedan llegar a venir. Estaremos en un inetercambio de palabras y generar algo positivo para la institución”, comenzó respondiendo.

“Estoy conforme con lo que tengo y los que vienen, podrían llegar a venir, seguramente estarán a la altura de lo que es Colo Colo”, completó el Tano Ortiz.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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El partido contra Cobresal

Respecto al último partido de la primera rueda del torneo nacional, el DT de 58 años destacó al rival de turno, pese a que está peleando en la zona baja de la tabla de posiciones.

“Cerramos esta primera rueda aquí en casa contra un gran rival, más allá que no pase una buena situación, considero que tiene muy buenos jugadores y tiene una idea de juego que si bien la ha cambiado, tiene el respeto que se merece como nosotros. Queremos cerrar en casa con nuestra gente, trabajar para conseguir una victoria y poder ya deshacer por decir la primera ronda y tratar de enfocarse en la Copa Chile”, completó Ortiz.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

Colo Colo recibe a Cobresal este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis