El entrenador Fernando Ortiz pondrá equipo estelar para el segundo compromiso del Cacique en la Copa Chile.

En Colo Colo tienen todo listo para su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Chile, donde el fin de semana pasado se estrenaron en este torneo en medio del parón de la Liga de Primera 2026.

Los albos son parte del Grupo E y vienen de golear por 3-0 a Deportes Recoleta de visita en Santa Laura. Ahora, recibirán a O’Higgins en el Estadio Monumental con las expectativas altas.

Incluso, el entrenador Fernando Ortiz ensayó con equipo titular para el duelo de mañana (jueves), donde no estaría el delantero argentino Javier Correa.

Si bien el cordobés tiene que cumplir una sanción de cuatro partidos en la Liga de Primera, está exento en la Copa Chile. Pero le darán descanso por una sobrecarga muscular.

Ante aquello, será titular su compatriota Maximiliano Romero, quien viene de anotar uno de los goles contra Recoleta.

La probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

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Maxi Romero volverá a ser titular en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. O’Higgins?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins se disputa este jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile 2026.

En síntesis

25 de junio a las 19:30 juegan Colo Colo y O’Higgins por Copa Chile.

juegan Colo Colo y O’Higgins por Copa Chile. Javier Correa no jugará en Colo Colo por tener una sobrecarga muscular.

no jugará en Colo Colo por tener una sobrecarga muscular. Maximiliano Romero será el delantero titular en la formación de Fernando Ortiz.