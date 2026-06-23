El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, rompió el silencio y acusó directamente al director técnico Marcelo Bielsa de romper por completo el camarín de la Selección de Uruguay

Una de las grandes incógnitas que deambulaba en el entorno de la Celeste era la ausencia de Nahitan Nández en la nómina definitiva para el certamen planetario. Lejos de tratarse de una baja por rendimiento o lesión, el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio encendió el ventilador y desveló que el actual mediocampista quedó fuera por motivos netamente de convivencia y por tener la personalidad de plantarse frente al bache autoritario de Marcelo Bielsa.

“Muchos de ustedes lo llamaban y él decidió hacer silencio para cuidar a los compañeros para que tuvieran un buen Mundial. No fue un tema deportivo”, disparó de entrada el timonel del “Manya”.

En esa misma línea, agregó el verdadero detonante de su marginación del Mundial: “Fue el único que se le paró al míster a decirle las cosas que todo el resto ve, que todo el mundo del fútbol sabe y las oculta“.

El mandamás de Peñarol fue subiendo el tono y desmenuzó el calvario que viven los seleccionados nacionales bajo las órdenes del estratega rosarino en el día a día, confirmando que la interna está completamente dinamitada.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, destapa la olla en Uruguay

“No es sólo que no saludaba, son faltas de respeto continuas y límites grandes. Pero ya habrá tiempo de hablar de todas esas cosas. Cuando Nández nos explicó su silencio, más orgullo me dio”, lanzó con total crudeza.

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Para Ruglio, el rendimiento y la falta de triunfos de la Celeste en el torneo internacional no pasan por un tema táctico sobre el césped, sino por el pésimo ambiente que instauró el estratega. Aunque mantiene la fe intacta en la garra charrúa, dejó una advertencia letal para los directivos de la AUF de cara al cierre de la fase liguera.

Pese a Bielsa, esperan el milagro

“Ojalá sea mucho más adelante y la selección logre avanzar, pero ya habrá tiempo para todo eso. Queda esperar al último partido, Uruguay es muy de esos milagros. Los partidos difíciles son los que mejor le sientan”, analizó.

Sin embargo, remató con un fuerte dardo hacia la conducción de la Celeste: “Si no sale bien, las personas encargadas tendrán que hacer una autocrítica y ver cómo está la interna, que fue la que condenó los resultados”.