“Todo eso sirvió para estar aquí”: Diego Ulloa emociona con una íntima confesión en La Roja

El defensor de Colo Colo y hoy en La Roja, Diego Ulloa habló de su presente en el equipo de todos.

La Selección Chilena ya se prepara para lo que será su primer encuentro amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se enfrentará ante Portugal, en uno de los apretones más importantes que ha tenido Chile en los últimos años.

A días de este duelo, el jugador nacional Diego Ulloa conversó con la prensa y se refirió a lo que es su presente personal, el que lo tiene hoy en día como una opción dentro de la Selección Chilena tras la vuelta larga que ha tenido que dar en su carrera.

“Estoy muy feliz, ha sido un proceso largo, pero a la vez muy rápido. Creo que tuve que pasar por varios procesos, vivir experiencias, ir a lugares, pero todo eso me sirvió hoy en día para estar aquí“.

“Estoy muy contento, tanto en lo personal como por el momento que estoy pasando también en mi equipo y por estar convocado acá, que es un sueño la verdad”, parte señalando Ulloa.

Ulloa feliz por su presente | Foto: Photosport

Pensando en lo que será el desafío de Chile ante Portugal, el defensor de Colo Colo habló de lo que es el enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo, por quien siente una gran admiración, pero en el campo de juego, será un rival más, en caso de enfrentarlo.

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“La admiración siempre está, pero creo que entrando a la cancha ya eso cambia, ya se convierte en un rival que uno quiere ganarle sin importar la admiración que uno le tiene. Es un sueño también disputar este tipo de partidos contra esa clase de jugadores y también con mucha motivación para hacerlo de la mejor manera”, declaró.

Concluyendo, Ulloa se refirió a lo que puede ser su futuro, en la que espera cumplir el gran deseo de poder llegar al extranjero, en la que asume que es uno de sus grandes objetivos.

“Es una meta, es un sueño que cumplir y bueno, nos vamos a entrenar para eso. Nos vamos a preparar y vamos a llegar”, cerró.

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