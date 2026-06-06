El portero fue vital para evitar la caída de su valla en varias ocasiones, incluso conteniendo un potente remate frente al gran Cristiano Ronaldo.

Pese a la derrota por 2-1 ante Portugal en Oeiras, uno de los jugadores mejor evaluados de la selección chilena fue Lawrence Vigouroux. El arquero de La Roja evitó una diferencia mayor ante los lusos y recibió el respaldo de una voz autorizada: el ex portero mundialista Óscar Wirth, quien conversó con BOLAVIP y destacó el crecimiento que ha mostrado el guardameta nacional.

El histórico arquero nacional valoró especialmente el rendimiento exhibido por Vigouroux ante una de las selecciones más fuertes del planeta, asegurando que se notó una evolución respecto a sus presentaciones anteriores.

“Yo creo que anduvo mucho mejor de como lo hemos visto la otra vez, realmente se nota una mejoría en su rendimiento futbolístico”, señaló Wirth.

El ex meta, mundialista en España 82′, también llamó a contextualizar el desempeño del arquero considerando la jerarquía del rival que tuvo enfrente, donde destacan figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Rafael Leão.

“O sea, anduvo bien, pese a los goles hoy. Lo que pasa es que al frente tiene un equipo demasiado poderoso, entonces uno lo mira medio a huevo, pero todos los jugadores que tiene Portugal realmente lo hacen ser un rival de temer en cada uno de los partidos”, afirmó.

Óscar Wirth ve a Vigouroux como el arquero del futuro en Chile

Uno de los temas que más preocupa en la Selección Chilena es el recambio en el arco tras el retiro de Claudio Bravo. En ese sentido, Wirth cree que Lawrence Vigouroux está dando señales importantes para quedarse con el puesto en el nuevo proceso encabezado por Nicolás Córdova. “Sí, sobre todo cuando uno se pone a pensar en ese recambio que nos hace falta en ese puesto, lo veo bien encaminado como para hacerlo él”, sostuvo.

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Eso sí, el ex seleccionado nacional considera que todavía existen aspectos por corregir, especialmente en la conducción de la última línea defensiva.

Para Wirth, el siguiente paso en la evolución de Vigouroux pasa por asumir un rol más protagónico en la organización de la defensa, algo fundamental para cualquier arquero de alto nivel.

Lawrence Vigouroux recibe el respaldo del histórico Óscar Wirth en La Roja.

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“Tal vez uno ya se ponga a hilar más fino, y hilar más fino significa, no sé, dirigir un poquito mejor la defensa, porque de repente los pillar mal parados con los goles”, explicó.

Aun así, cerró con una evaluación positiva de la actuación del guardameta ante Portugal. “En ese tipo de cosas la responsabilidad del arquero tiene que ser total, pero respondiendo en el arco lo hizo bastante bien”, sentenció.

Las palabras de Óscar Wirth llegan como un importante respaldo para Lawrence Vigouroux, quien fue una de las figuras chilenas en la derrota ante Portugal y sigue sumando bonos para consolidarse como el dueño del arco de la Roja en el camino hacia el próximo proceso mundialista.

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DATOS CLAVE

Chile cayó 2-1 frente a la selección de Portugal en un amistoso en Oeiras.

Lawrence Vigouroux destacó como el arquero titular de Chile y fue figura del partido.

Óscar Wirth respaldó al guardameta chileno como el futuro recambio para el arco nacional.