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Colo Colo

El cambio de esquema que tendrá Colo Colo ante Deportes Concepción: algo no convence a Fernando Ortiz

El entrenador Fernando Ortiz nuevamente moverá las piezas para encarar el partido de Colo Colo contra Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 02/05/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Colo Colo vs Coquimbo Unido. 9th turn, 2026 First Division League. Colo Colo head coach Fernando Ortiz is pictured during a first division match against Coquimbo Unido at Monumental stadium in Santiago, Chile. 02/05/2026 Felipe Zanca/Photosport
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFutbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 02/05/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Colo Colo vs Coquimbo Unido. 9th turn, 2026 First Division League. Colo Colo head coach Fernando Ortiz is pictured during a first division match against Coquimbo Unido at Monumental stadium in Santiago, Chile. 02/05/2026 Felipe Zanca/Photosport

En Colo Colo se alistan para enfrentar a Deportes Concepción el próximo sábado por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde el Cacique es el líder del Grupo A y con un partido pendiente.

Los albos vienen de dos triunfos consecutivos por la Liga de Primera 2026, contra Universidad de Concepción (2-1) y el campeón defensor Coquimbo Unido (3-1).

En el último compromiso, el entrenador Fernando Ortiz cambió el esquema para jugar con dos delanteros de área, como lo son Javier Correa y Maximiliano Romero, lo que resultó, pues ambos anotaron.

Pero al parecer, el técnico argentino no estaría tan convencido de este experimento, por lo que está proyectando un nuevo cambio para el fin de semana.

Según información de Radio Cooperativa, el Tano Ortiz estaría inclinándose por uno de los dos centrodelanteros, quienes estarían acompañados por los jóvenes extremos Leandro Hernández y Francisco Marchant. Con esto, dejaría de lado el esquema 3-5-2, para volver a un 4-3-3.

Fernando Ortiz eligiría entre Maxi Romero y Javier Correa. (Foto: Photosport)

Fernando Ortiz eligiría entre Maxi Romero y Javier Correa. (Foto: Photosport)

Se espera que en la práctica de mañana (jueves) el DT de 48 años se la juegue por un equipo titular, para ajustar los últimos detalles en el entrenamiento del viernes.

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¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El Cacique recibirá al León de Collao el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

En síntesis

  • El entrenador Fernando Ortiz proyecta cambiar el esquema táctico de 3-5-2 a 4-3-3.
  • Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas.
  • El equipo albo lidera la Liga de Primera y su grupo en la Copa de la Liga.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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