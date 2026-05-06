El entrenador Fernando Ortiz nuevamente moverá las piezas para encarar el partido de Colo Colo contra Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

En Colo Colo se alistan para enfrentar a Deportes Concepción el próximo sábado por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026, donde el Cacique es el líder del Grupo A y con un partido pendiente.

Los albos vienen de dos triunfos consecutivos por la Liga de Primera 2026, contra Universidad de Concepción (2-1) y el campeón defensor Coquimbo Unido (3-1).

En el último compromiso, el entrenador Fernando Ortiz cambió el esquema para jugar con dos delanteros de área, como lo son Javier Correa y Maximiliano Romero, lo que resultó, pues ambos anotaron.

Pero al parecer, el técnico argentino no estaría tan convencido de este experimento, por lo que está proyectando un nuevo cambio para el fin de semana.

Según información de Radio Cooperativa, el Tano Ortiz estaría inclinándose por uno de los dos centrodelanteros, quienes estarían acompañados por los jóvenes extremos Leandro Hernández y Francisco Marchant. Con esto, dejaría de lado el esquema 3-5-2, para volver a un 4-3-3.

Fernando Ortiz eligiría entre Maxi Romero y Javier Correa. (Foto: Photosport)

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Se espera que en la práctica de mañana (jueves) el DT de 48 años se la juegue por un equipo titular, para ajustar los últimos detalles en el entrenamiento del viernes.

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción?

El Cacique recibirá al León de Collao el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz proyecta cambiar el esquema táctico de 3-5-2 a 4-3-3.

proyecta cambiar el esquema táctico de 3-5-2 a 4-3-3. Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas.

enfrentará a Deportes Concepción el sábado a las 17:30 horas. El equipo albo lidera la Liga de Primera y su grupo en la Copa de la Liga.