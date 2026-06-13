En Colo Colo hicieron una modificación a su camiseta, uniéndose a una campaña a nivel mundial en este partido contra Cobresal.

Este sábado Colo Colo recibe a Cobresal en el Estadio Monumental por la decimoquinta fecha de la Liga de Primera 2026, que es la última de la primera rueda de este torneo antes del receso invernal.

El Cacique busca seguir estirando su ventaja como líder exclusivo del campeonato, donde hasta ahora tiene 33 puntos y le saca 10 unidades a sus escoltas: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Y para este compromiso, los albos sorprendieron a sus hinchas con una modificación a su camiseta, lo que fue anunciado en la previa a través de las redes sociales del club.

Se trata del cambio en el color de los números que portan en la espalda cada uno de los jugadores, pues dejaron de lado el tradicional negro por un colorido fondo que hace referencia a la bandera LGBTIQA+.

Cabe recordar que junio es considerado el mes del orgullo por la diversidad sexual a nivel mundial y en Colo Colo se sumaron con un mensaje de amor y unidad, en colaboración con la Fundación Iguales.

Esta no es la primera vez que el cuadro popular se une a esta conmemoración, pues en la temporada 2022 también lo hicieron y de la misma forma.

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Mira las FOTOS a continuación:

Las camiseta de Colo Colo con la bandera por el orgullo en los dorsales. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

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¿A qué hora y dónde ver el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El patido entre Colo Colo y Cobresal se juega este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión televisiva es a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

En síntesis