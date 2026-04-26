Este domingo Colo Colo volvió a celebrar en la Liga de Primera 2026 al vencer por 2-1 a Universidad de Concepción por la fecha 11, gracias al gol agónico de Javier Correa en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El delantero argentino fue suplente, pero ingresó en los 73′, para luego convertirse en el héroe del Cacique en su visita a la Región del Biobío.

Quien no anotaba desde la segunda fecha, se puso la capa y con un cabezazo le dio los tres puntos al cuadro popular en los descuentos, para volver a la cima de la tabla de posiciones.

El desahogo de Javier Correa

Tras el partido, Correa habló en la flash interview con TNT Sports, donde se refirió a su actual situación en Colo Colo.

“Me preparo para estar, después el Tano (Fernando Ortiz) tiene la difícil tarea de decidir, yo o Maxi, eso no implica que me rompa el lomo todos los días, que me entrene al máximo. Hoy me toca esperar un rato, porque Maxi lo está haciendo bien. Así que nada, feliz, contento”, comenzó diciendo.

Luego continuó con la gran noticia que tuvo esta última semana, pues fue padre por tercera vez, por lo que decidió agradecer a su esposa.

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“Fuimos papá el otro día y nada, uno no la pasa bien a veces y eso le da ánimo para seguir. No es fácil, la crítica viene en base a lo que uno muestra, pero soy un agradecido de la gente, del cariño que me dan. Pero uno no la pasa bien, porque se prepara para jugar”, lanzó haciendo referencia a su suplencia.

“Lo habíamos hablado en la semana, que hoy se cortaba la mala racha de todo, porque siempre un hijo es una bendición, así que contento. Agradecerle a la gente que vino a hacernos el aguante y como siempre digo, hay que laburar para estar acá, romperse el lomo. Sin ser soberbio ni nada, pero cuesta mucho estar acá, entonces a uno le cuesta el doble que a los otros jugadores”, agregó.

Finalmente, completó su desahogo al borde de las lágrimas: “La remé, hace un mes y medio que vengo lesión tras lesión, dolor tras dolor y no es fácil levantarse en la mañana todos los días. Soy un privilegiado, soy un bendito neto, no fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”.

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🗣⚽🏁 LA PROFUNDA EMOCIÓN DEL ARGENTINO



Javier Correa se vio visiblemente conmovido tras su gol ante Universidad de Concepción, donde cortó su larga sequía en #ColoColo, y reveló que fue padre nuevamente en la última semana.



Parece que la guagua vino con la marraqueta bajo el… pic.twitter.com/6XM9wdpIv8 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 26, 2026

En síntesis