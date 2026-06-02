No solo la UC: advierten que campeón de la Copa Libertadores pone sus ojos en Guillermo Maripán

Un poderoso club sudamericano busca reforzar su defensa para el segundo semestre y tiene en carpeta al experimentado zaguero nacional.

Universidad Católica sigue atenta a las oportunidades que ofrece el mercado de fichajes con la intención de fortalecer su plantel para el segundo semestre de la temporada 2026, donde los Cruzados deberán competir en los octavos de final de la Copa Libertadores y la Liga de Primera.

En ese contexto, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza en San Carlos de Apoquindo es el de Guillermo Maripán. El defensor de la Selección Chilena y del Torino FC de Italia aparece como una alternativa que ilusiona a los hinchas cruzados debido a su historia en el club y su extensa trayectoria en Europa.

Sin embargo, cuando los fanáticos de la Franja comenzaban a entusiasmarse con un eventual regreso, desde Brasil surgió una información que podría complicar cualquier intento por concretar su retorno.

¿Maripán pega la vuelta a Sudamérica? | FOTO: Sipa/Photosport

Botafogo se mete en la pelea por fichar a Maripán

Según informó RTI Esporte, Botafogo está evaluando la posibilidad de fichar al zaguero de 32 años de cara al próximo mercado de transferencias.

“Lo ofrecieron recientemente al club”, detalló el medio brasileño durante las últimas horas.

La publicación agrega que el Fogao analiza distintas alternativas para cubrir la sensible baja de Alexander Barboza, quien fue transferido a Palmeiras.

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“La directiva entiende que el equipo necesitará un reemplazo experimentado de inmediato en la defensa”, complementó RTI Esporte.

De esta manera, la irrupción del elenco de Río de Janeiro suma un competidor de peso en la carrera por Maripán, cuyo futuro comienza a transformarse en uno de los temas más atractivos del mercado de fichajes para la UC.

En resumen…

Cuando el nombre de Guillermo Maripán comenzaba a ilusionar a los hinchas de Universidad Católica, desde Brasil revelaron que Botafogo evalúa incorporarlo para el próximo mercado de fichajes.