El jugador de Colo Colo que se gana los elogios de Fernando Ortiz: “Es trabajo y esfuerzo”

Colo Colo logró volver a los triunfos tras lo que fue su contundente actuación en el Estadio Monumental, en donde los ‘Albos’ derrotaron por 6-1 a Universidad de Concepción y dio un importante paso en su lucha por el título.

Después de lo que fue este partido, el entrenador del ‘Popular’, Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones de lo que fue esta victoria de su equipo, el que lo dejó más que satisfecho.

“Necesitábamos tener un grado de confianza dentro del campo de juego, sin importar el nombre que esté en el once inicial, necesitábamos volver a ver y corregir el equipo que nos llevó hasta acá. Me gustó la mayoría de los minutos que jugamos, pero hay que seguir trabajando para ir por el título”, comenzó indicando Ortiz.

Profundizando más en el rendimiento de su equipo, el estratega del ‘Cacique’ tuvo palabras de elogio para lo que fue el partido que tuvo su goleador Javier Correa, quien la rompió toda anotando cuatro goles en esta victoria.

Ortiz y sus elogios a Correa | Foto: Photosport

“La calidad y jerarquía que tiene Javi (Correa) no es algo que yo voy a descubrir el día de hoy, él trabaja para esto junto a sus compañeros, para tener actuaciones como esta y como el equipo lo ha tenido. El resultado es base a trabajo y esfuerzo semanal, durante los 95 minutos volvimos a ser el equipo que queremos para poder hacer un buen cierre”

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Concluyendo, Ortiz dejó su mensaje por los jovenes de Colo Colo, en la que Gedeón Díaz y Francisco Marchant aprovecharon su gran oportunidad para poder brillar en esta victoria del ‘Cacique’.

“Lo digo siempre, mientras los jóvenes me demuestren en la semana lo que quiero y pretendo en el campo de juego, van a tener la confianza y la posibilidad de aprovechar esas oportunidades, Gedeón junto a Pancho lo hacen en cada entrenamiento y todos los demás y hay un grupo de jugadores de experiencia que saben como arroparlos para que puedan tener confianza”, cerró.