El reciente sábado 2 de mayo Aníbal Mosa visitó la cancha del Claro Arena en el triunfo de Colo Colo por 2-0 ante Universidad Católica, por la sexta fecha de la Liga Femenina.

Pero el presidente de Blanco y Negro no fue solo a ver el partido al moderno recinto deportivo que inauguró la UC en 2025, pues aprovechó para sacar ideas de cara a la remodelación del Estadio Monumental.

Es más, el timonel albo habría prestado mucha atención a la cancha del reducto ubicado en Las Condes, que es de pasto sintético pero de última generación, certificado por la FIFA y Conmebol con el sello Quality Pro.

Su nombre técnico es FieldTurf Vertex Core, diseñada para el alto rendimiento porfesional. Está conformada por fibra de doble polímero, relleno de corcho y carpeta shockpad que ayuda a la amortiguación.

En Sudamérica hay otros ejemplos que tienen una carpeta similar, como el Arena MRV del Atlético Mineiro, el Estadio Olímpico Nilton Santos del Botafogo y el Allianz Parque del Palmeiras, los tres en Brasil.

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¿Pasto sintético en el Estadio Monumental?

¿Se instala la posibilidad que el nuevo Monumental tenga cancha de pasto sintético? En un principio la idea era mantener el césped natural, pero con esta visita de Mosa al Claro Arena podría haber cambios en el proyecto.

Cabe recordar que hace cuatro temporadas y luego de más de 30 años se renovó el sembrado de la cancha que lleva por nombre el del fundador del club, David Arellano, la que sufre cada vez que se realizan grandes conciertos en La Ruca.

Para evitar aquellos inconvenientes y explotar el estadio para diversos espectáculos fue que Universidad Católica decidió cambiar la superficie del campo de juego del ex San Carlos de Apoquindo, lo que ha sido un éxito.

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Además, se reducen los gastos de mantención, quitando la preocupación del buen riego y fertilizantes. Pero por otro lado se sacrifica una cancha tradicional, con todos los beneficios asociados a la práctica del fútbol.

Esta es la maqueta para la remodelación del Estadio Monumental. (Foto: Photosport)

En síntesis

Aníbal Mosa visitó el Claro Arena el 2 de mayo para estudiar su remodelación.

visitó el el 2 de mayo para estudiar su remodelación. La cancha FieldTurf Vertex Core posee certificación FIFA Quality Pro y tecnología de amortiguación.

posee certificación y tecnología de amortiguación. Estadios como Allianz Parque y Arena MRV ya utilizan este tipo de césped sintético.