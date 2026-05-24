¿Correa-Hernández o Correa-Romero? Claudio Borghi le sugiere esta formación a Fernando Ortiz en Colo Colo

El ex técnico de los albos se la juega con la formación idea del Cacique para visitar a la Universidad Católica en el Claro Arena.

Colo Colo tiene un importante compromiso esta tarde por la Liga de Primera 2026, donde por primera vez visitará a Universidad Católica en el Claro Arena con la misión de devolverse a Macul con los tres puntos en el bolsillo.

Para el compromiso de este domingo en Las Condes, Fernando Ortiz recuperó por completo a Maximiliano Romero y lo tendrá a disposición. Eso sí, todo indica que el ex O’Higgins arrancará el partido en el banco de suplentes.

El Bichi se la juega por Romero en ataque. | Foto: Photosport

En diálogo con TNT Sports, Claudio Borghi le entregó a Fernando Ortiz cuál sería su formación ideal para enfrentar a la UC, donde mantiene al mismo equipo que paró frente a Ñublense el domingo pasado, pero con una pura excepción.

El ‘Bichi’ saca de la formación titular a Leandro Hernández para abrirle paso a Maximiliano Romero y que acompañe a Javier Correa en la delantera para un partido que asoma con pocos espacios para los albos en el Claro Arena.

Ahora, habrá que esperar la decisión final de Fernando Ortiz para visitar a Universidad Católica y si se la jugará por Leandro Hernández o Maximiliano Romero para acompañar a un encendido Javier Correa que viene en racha en la delantera alba.

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En síntesis

Colo Colo visitará a Universidad Católica esta tarde en el estadio Claro Arena.

El director técnico Fernando Ortiz recuperó por completo al jugador Maximiliano Romero.

El exfutbolista Claudio Borghi recomendó incluir a Maximiliano Romero en la formación titular.