Histórico de Colo Colo no se lo manda a decir con nadie a Arturo Vidal por nuevo autogol: “Díganle que…”

Un histórico ex jugador de los albos reacciona al segundo autogol consecutivo de Arturo Vidal jugando por Colo Colo.

Colo Colo se sobrepuso a la desventaja inicial el día de ayer ante Universidad Católica y terminó ganando el clásico por 2-1, donde Javier Correa anotó los dos goles del Cacique para sumar tres puntos importantes en la lucha por el título.

Sobre la distancia de 8 puntos con su más cercano perseguidor se refirió Eddio Inostroza, histórico del cuadro albo, en conversación con Bolavip Chile: “Está saboreando el campeonato, le está tomando el gustito a la corona. Dudo que Colo Colo suelte la punta”, dijo.

Vidal tuvo mala suerte ante la UC. | Foto: Photosport

Lamentablemente para Arturo Vidal, el día de ayer nuevamente convirtió en propia puerta y sumó su segundo autogol en partidos consecutivos, algo que no pasó desapercibido para el histórico ayudante de Mirko Jozic.

Con un poco de ironía, el viejo y querido ‘Yeyo’ le manda un recado al King: “Díganle que los lunes hay un grupo de jugadores que se llama Colo Colo de todos los tiempos. Se transforma en un chiste porque es reiterativo, pero los jugadores de su equipo lo tendrán que empezar a marcar a él”.

Chistes más, chistes menos, Arturo Vidal lleva dos autogoles consecutivos en la Liga de Primera y ‘buscará’ cortar la racha el próximo sábado cuando junto a sus compañeros tenga que visitar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

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En síntesis

Javier Correa anotó dos goles en el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Católica.

Arturo Vidal sumó su segundo autogol consecutivo en el partido disputado el día de ayer.

Colo Colo visitará a Deportes La Serena el próximo sábado en el Estadio La Portada.