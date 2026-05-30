El emblemático exdirector técnico del Romántico Viajero desmenuzó el partido en tres bloques y destacó que las ganas y el "hambre de gol" de "Turboman" terminaron rescatando al equipo de Gago

La sufrida victoria por 2-1 de Universidad de Chile ante Deportes Concepción sigue generando eco en el ambiente futbolístico. Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, una voz más que autorizada para hablar del mundo azul desmenuzó el trámite del compromiso: Héctor Pinto. El histórico estratega campeón con la U en 2004 entregó una radiografía detallada del encuentro y apuntó a los factores clave que le permitieron a Fernando Gago respirar aliviado.

Al momento de explicar los motivos de la victoria, Pinto no dio rodeos, aunque prefirió profundizar en el desarrollo táctico. “Yo dividiría este partido en tres partes, fíjate. En el primer tiempo, la U jugó bien todo el balón, controló el juego, pero sin una profundidad que le permitiera crearse más oportunidades de gol”, analizó el ex DT, valorando que la apertura de la cuenta por la vía del penal le permitió al plantel irse al vestuario con una calma que terminaría siendo efímera.

Para el experimentado entrenador, el inicio del complemento encendió las alarmas debido al bache futbolístico en el que cayó el equipo antes de la paridad lila. Sin embargo, no dudó en señalar el momento exacto en que se quebró el cotejo a favor del “Chuncho”.

“En el segundo tiempo no entró como todo lo que pensábamos que podía hacer. Once contra once estaba muy complicado, la verdad. O sea, la expulsión cambió todo. Vino la expulsión y cambió absolutamente todo el juego”, enfatizó respecto a la tarjeta roja que recibió Diego Carrasco en la visita.

Héctor Pinto analiza el partido de Universidad de Chile.

Finalmente, Héctor Pinto se sumó a los aplausos generales para Eduardo Vargas, la gran figura de la tarde en Ñuñoa gracias a su doblete salvador. El técnico destacó el notable cambio de actitud que ha mostrado el delantero en las últimas jornadas de esta temporada 2026.

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El corazón de Eduardo Vargas

“¿Lo mejor Eduardo Vargas? Por el corazón, por las ganas que le puso. A Vargas hace un par de partidos ya que lo veo con otra disposición, con otro fútbol, con ganas, con hambre de gol. Y afortunadamente hoy tuvo dos goles que le dieron el triunfo a la U”, cerró Pinto, rescatando el valor de abrochar los tres puntos por sobre el juego exhibido.