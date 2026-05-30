Tras Universidad de Chile vs. Deportes Concepción: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El equipo de Fernando Gago logró imponerse ante Deportes Concepción y sumó puntos importantes en la Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile derrotó por 2 a 1 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional y consiguió tres puntos fundamentales para volver a meterse en la pelea dentro de la Liga de Primera 2026.

Los azules habían tomado ventaja en el marcador tras la anotación de Eduardo Vargas, pero el conjunto penquista encontró la igualdad con el gol de Mario Sandoval y complicó los planes del equipo de Fernando Gago.

No obstante, a los 83 minutos apareció nuevamente “Turboman” para convertir el gol del triunfo y sellar una victoria que puede marcar un punto de inflexión para el Romántico Viajero.

Eduardo Vargas fue la figura de la U con dos goles | FOTO: Diego Martin/Photosport

Gracias a este resultado, la U suma tres unidades de oro que le permiten escalar hasta la sexta posición con 20 unidades y recuperar terreno, mientras que el León de Collao se mantiene en la penúltima posición con 11 puntos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 14 11 0 3 26 12 14 33 2 Huachipato 13 7 1 5 21 17 4 22 3 Deportes Limache 13 6 3 4 26 17 9 21 4 Ñublense 14 5 6 3 16 17 -1 21 5 U. Católica 13 6 2 5 27 19 8 20 6 U. de Chile 13 5 5 3 13 8 5 20 7 Coquimbo Unido 13 6 2 5 19 16 3 20 8 Palestino 13 6 2 5 21 20 1 20 9 Everton 13 5 4 4 15 11 4 19 10 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19 11 Univ. Concepción 14 5 4 5 12 21 -9 19 12 La Serena 14 4 5 5 20 24 -4 17 13 Audax Italiano 13 4 2 7 17 20 -3 14 14 Cobresal 14 4 1 9 19 26 -7 13 15 Deportes Concepción 14 3 2 9 11 21 -10 11 16 U. La Calera 14 3 2 9 12 26 -14 11