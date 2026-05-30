El bigoleador de América le dio el triunfo a Universidad de Chile por 2-1 frente a Deportes Concepción en la Liga de Primera 2026.

Este sábado en la U tuvieron una verdadera fiesta en el Estadio Nacional, por la celebración del aniversario 99 del Club Universidad de Chile, donde el cuadro laico se impuso por 2-1 a Deportes Concepción.

La gran figura terminó siendo el delantero Eduardo Vargas, quien anotó un doblete para darle la victoria a los azules, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Finalizado el partido en Ñuñoa, Turboman habló en la flash interview con TNT Sports, donde mandó a callar bocas por los cuestionamientos a su persona, en una temporada irregular en la que volvió al equipo de sus amores.

“Siempre he estado bien, me ha faltado continuidad nada más. Han hablado mucho que estaba retirado y todo, pero son los mismos que después hablan que estoy bien. Así que nada, feliz por mí y por el equipo”, lanzó Vargas.

Respecto de lo que significa este triunfo para mantenerse en la lucha en el torneo, cuando solo queda una fecha para el cierre de la primera rueda, el goleador de 36 años indicó que es “importantísimo, lo necesitábamos y tenemos que seguir trabajando durante la semana. A descansar ahora un día y volver con todo a los entrenamientos”.

👀⚽💥 ¡DOBLETE DE TURBOMAN!



Eduardo Vargas recibió el balón dentro del área y definió con categoría para anotar el segundo tanto de #LaU ante Deportes Concepción, en este #MatchdaySábado por la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/J67Srxco90 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 30, 2026

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Cabe recordar que esta temporada Eduardo Vargas lleva cinco goles -4 en Liga de Primera- y dos asistencias en 16 partidos disputados con el elenco estudiantil

En síntesis