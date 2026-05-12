El estratega llenó de elogios al joven atacante que podría tener su anhelado debut en el profesionalismo este miércoles frente a los "Piratas".

Colo Colo vive horas importantes antes de su duelo pendiente ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, pero una de las noticias que más llamó la atención fue la aparición de Franco Garrido en la convocatoria del primer equipo albo.

El delantero de apenas 17 años, nieto del histórico Carlos Caszely, se ganó un lugar en la nómina de Fernando Ortiz para el viaje al norte ante las bajas y molestias físicas que afectan al ataque del Cacique. La ausencia de Maximiliano Romero y la situación de Javier Correa obligaron al DT a mirar hacia las divisiones menores.

Y fue el propio Tano quien explicó las razones detrás de la inclusión del joven atacante. En conversación con los medios antes de abordar rumbo a Coquimbo, el estratega dejó en claro que la decisión responde netamente a cuestiones futbolísticas y al buen rendimiento que ha mostrado el juvenil.

“El jugador tiene que estar preparado para cualquier ocasión”, comenzó señalando Ortiz, destacando además la importancia de la confianza dentro del plantel para respaldar a los más jóvenes.

Fernando Ortiz respalda a Franco Garrido en Colo Colo

Fernando Ortiz no escondió su satisfacción por el crecimiento que ha mostrado Franco Garrido durante los entrenamientos junto al primer equipo y aseguró que el delantero viene respondiendo de buena forma: “El joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y sus compañeros la tiene”.

Franco Garrido Caszely, nieto del histórico exgoleador albo, tendría su gran chance ante los “Piratas”.

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Posteriormente, el DT profundizó en las condiciones del atacante y explicó por qué decidieron darle una oportunidad en esta convocatoria frente a Coquimbo Unido.

“Es un delantero que está viendo sus primeras armas en nuestro equipo”, sostuvo el entrenador argentino, quien además remarcó que el cuerpo técnico lleva tiempo siguiendo de cerca su evolución en las divisiones inferiores.

El nieto del “Rey del Metro Cuadrado” ilusiona en Macul

Más allá del peso de su apellido y del legado de Carlos Caszely en Colo Colo, Ortiz dejó en claro que Franco Garrido se ganó su espacio gracias a su rendimiento y proyección.

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“Lo hace bien en su categoría, lo estamos siguiendo y es una posibilidad que se abre”, cerró el Tano, dejando abierta la puerta para que el joven atacante pueda sumar sus primeros minutos en el profesionalismo este miércoles en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Ahora, el delantero espera paciente por la gran oportunidad de debutar con la camiseta del club donde su abuelo se transformó en leyenda absoluta.

DATOS CLAVE

Fernando Ortiz convocó al delantero de 17 años, Franco Garrido, para enfrentar a Coquimbo.

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La ausencia de Maximiliano Romero y Javier Correa obligó la inclusión del juvenil albo.