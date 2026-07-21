En Colo Colo tuvieron que volver a salir del Estadio Monumental y trasladar el entrenamiento a otro recinto de la Región Metropolitana.

En Colo Colo se alistan para su reestreno en la Liga de Primera 2026, donde terminaron la primera rueda como líder exclusivo, sacándole 10 puntos de diferencia a su escolta: Universidad Católica.

El Cacique viene de hacer una intertemporada en Colombia, la que cerró con un partido amistoso ante Millonarios el pasado sábado, con triunfo por 1-0 en el Estadio El Campín de Bogotá.

Ahora el cuadro popular se enfoca en el torneo nacional, ya que el próximo viernes le toca recibir a Deportes Limache por la primera fecha de la segunda rueda (16), donde el entrenador Fernando Ortiz ya prueba un equipo titular.

Pero la preparación no la han podido hacer en el Estadio Monumental, esto debido a las lluvias que han caído sobre Santiago, pues no quieren estropear las canchas de césped natural.

Por lo mismo, este martes el plantel se trasladó al Stadio Italiano en la comuna de Las Condes para entrenar en cancha de pasto sintético.

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Si bien en Macul también cuentan con uno de estos paños, este fue utilizado por el plantel femenino y el fútbol joven.

De todos modos en Colo Colo han asegurado que el partido contra los Tomateros se jugará en La Ruca, pues la cancha principal la han cuidado con carpas y todo un protocolo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se juega este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 16 de la Liga de Primera.

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En síntesis