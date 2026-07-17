La futbolista argentina aterrizó anoche en Santiago luego que se oficializara su fichaje pensando en la Copa Libertadores Femenina 2026.

En Colo Colo dieron el gran golpe al mercado de invierno en la Liga Femenina al traer de regreso a la futbolista argentina Estefanía Banini, una de las máximas referentes que dejó una importante huella en el Cacique en sus inicios.

La volante de 36 años vuelve a casa como agente libre tras terminar su etapa en España, donde el último club fue el FC Badalona, aunque antes estuvo en el Atlético de Madrid.

Cabe recordar que Banini debutó en Colo Colo en 2011 y consiguió 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores Femenina 2012, trofeo que el Cacique quiere volver a levantar.

Las declaraciones de Estefanía Banini

Y en su llegada a Chile en la noche del jueves, la mendocina dio sus primeras declaraciones en el Aeropuerto de Santiago, donde se mostró muy feliz por volver al Estadio Monumental.

“Muy feliz, muy contenta. Ahora a descansar que mañana tengo un día bastante largo. Pero muy feliz de estar acá en casa”, comenzó diciendo.

También se refirió al cariño que le ha expresado el pueblo colocolino: “Sin duda, son parte de mi corazón, de lo que han hecho que yo vuelva acá porque me han bancado durante muchos años y durante toda mi carrera”.

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Finalmente, se refirió a su primer objetivo en esta nueva etapa con las albas: “Ahora tengo que hablar con todos, con el equipo. De momento es ponerme a punto para estar lo mejor posible y sumar”.

Cabe recordar que Estefanía Banini llega a reforzar a un plantel que viene de ser tetracampeón en el fútbol chileno y que lidera con comodiad el torneo 2026.

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En síntesis