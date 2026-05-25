El mediocampista no se tomó de la mejor manera una consulta sobre su autogol. Le bajó el perfil a su tanto en propia meta.

Colo Colo enmendó el camino en la precordillera y derrotó 2-1 a Universidad Católica por la Liga de Primera. Tras el encuentro, Arturo Vidal perdió la paciencia por una pregunta de la prensa.

¿Qué pasó? El mediocampista fue consultado sobre su gol en contra y no se lo tomó de la mejor manera. En atención a los medios, reaccionó y le bajó el perfil a su lamentable acción.

Para el dos veces campeón de América, hay que dar vuelta la página al instante. Por ello, llamó a enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. Es el segundo tanto en propia meta que convierte al hilo.

“Fue rebote, fue rebote. ¿Por qué se quedan con eso? ¿Por qué no se quedan con lo bueno que fue el partido?“, comenzó señalando el crack de 39 años.

Sobre el mismo punto, agregó: “Sería ilógico si yo me echo a morir si soy el jugador más grande del equipo, el jugador que ha jugado en todos lados, entonces lo mío es si me caigo pararme y seguir adelante”.

Arturo Vidal le bajó el perfil a su autogol en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal reacciona al triunfo de Colo Colo

Finalmente, el oriundo de San Joaquín abordó la dificultad del compromiso en el Claro Arena. La UC tuvo diversas oportunidades en los 45′ iniciales, pero no las concretó en el arco rival.

“Los primeros 20 minutos fueron muy duros, muy duros. La UC salió con todo, venía de ganar en la Copa Libertadores, entonces con el mismo ritmo pasaron los primeros 20 minutos. Ya después pudimos controlar el partido”, cerró.

En síntesis:

El mediocampista Arturo Vidal anotó un autogol por segundo partido consecutivo defendiendo a Colo Colo.

anotó un autogol por segundo partido consecutivo defendiendo a Colo Colo. El futbolista Arturo Vidal , de 39 años de edad, minimizó su error calificándolo como un rebote.

, de 39 años de edad, minimizó su error calificándolo como un rebote. El club Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad Católica en el partido disputado en el Claro Arena.