Coca Mendoza acusa que figuras de la U lo bajaron de Francia 98: “Mandaba el archirrival”

El recordado lateral derecho denunció que los jugadores de Universidad de Chile se coludieron para no dejarlo ir al Mundial de 1998.

La carrera de Gabriel Mendoza tuvo una piedra en el zapato: quedó fuera de la Copa Mundial 1998 con la Selección Chilena. El zaguero asegura que fue perjudicado por los convocados de Universidad de Chile.

Al menos, así lo expresó en conversación con BOLAVIP Chile. No fue considerado por el cuerpo técnico de Nelson Acosta y, a casi 30 años de aquel cita, sigue sospechando de la vereda contraria.

Sin embargo, prefiere no recaer en tales pensamientos. Fue el gran dolor en su paso por la actividad y hablar de ello es abrir la herida una vez más. No lo podrá olvidar jamás.

“Hay que recordar que en su momento, era la base de los innombrables y Víctor (Hugo Castañeda) fue ayudante de Nelson. No jugó, terminó la eliminatoria y quiso retirarse, pero Nelson lo dejó de ayudante”, lanzó.

“No, nada que hacer, está claro. Todos sabían que mandaban la base y mandaban todo los que eran del archirrival. La mayoría de los jugadores eran todos de ese equipo“, agregó.

Gabriel Mendoza quedó fuera de la Selección Chilena en la Copa Mundial 1998. (Foto: Getty Images)

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Coca Mendoza da vuelta la página por Francia 1998

Finalmente, el campeón de América con Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, advirtió que ella hubiese sido la guinda de la torta en su vida futbolística. Quería representar al país en Francia.

“Pero bueno, ya pasaron esas cosas y es un poco recordar no haber terminado con una carrera espectacular. Pero bueno, las cosas del fútbol son así”, cerró el retirado carrilero.