Fernando Ortiz decide quién ataja en Colo Colo: ¡arquero confirmado ante el Campanil!

La derrota por la cuenta mínima ante Palestino golpeó fuerte a Colo Colo, no solo por el resultado en pleno aniversario del club, sino que también por las consecuencias que dejó en el plantel albo. El equipo mostró pocas ideas en la cancha del Monumental y, además, sufrió bajas importantes de cara al próximo desafío.

Para el duelo ante Universidad de Concepción, el Cacique no contará con Arturo Vidal por suspensión, mientras que la situación más delicada es la de Fernando De Paul. El arquero y capitán sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejará varios meses fuera de las canchas.

¿Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva? (Photosport).

En ese escenario, todo apunta a que el joven Gabriel Maureira asumirá la titularidad en el arco albo. El canterano ya ingresó ante Palestino y durante la semana se consolidó como la principal opción del cuerpo técnico, por sobre Eduardo Villanueva, en un momento donde el club apuesta por sus alternativas formativas.

De esta manera, y según informó Cacique Pasión, Colo Colo debería alinear con Gabriel Maureira bajo los tres palos; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.

¿Fernando Ortiz buscará arquero?

Este viernes, el técnico del Cacique habló en conferencia de prensa donde confirmó que no buscará ningún arquero libre para reemplazar al lesionado ‘Tuto’ De Paul. “Quiero dejar en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre o que se haya hablado, yo confío al 100% de los chicos que están en la plantilla”, ratificó.

Publicidad

“En su momento, cuando yo me manifesté de que se necesitaba un portero más, era para lograr una competencia con Fernando, pero desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo al 100% confianza en los dos chicos que pelean por el puesto del domingo”, cerró.