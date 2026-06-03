Tras sanción del Tribunal de Disciplina: ¿Qué partidos se pierden Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo?

Ambos jugadores uruguayos fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina tras la pelea ante Universidad Católica.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer el día de ayer el castigo para los jugadores involucrados en la pelea al final del encuentro entre Universidad Católica y Colo Colo disputado el pasado domingo 24 de mayo.

Vicente Bernedo y Daniel González de la UC fueron sancionados con 3 y 1 partido, respectivamente, mientras que en Colo Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos fechas de castigo.

En el caso de los albos, la sanción a Javier Méndez no representa un problema ‘mayor’, ya que de igual manera el uruguayo ve poco y nada de minutos bajo las órdenes de Fernando Ortiz quien prefiere usar a Jonathan Villagra.

Sosa no estará ante Cobresal y Limache. | Foto: Photosport

La ausencia que sí pesará es la de Joaquín Sosa, quien se ha transformado en un verdadero patrón de la defensa alba y no podrá estar en los próximos dos compromisos del Cacique que serán en condición de local.

En concreto, Joaquín Sosa y Javier Méndez no podrán decir presente en la última fecha de la primera rueda ante Cobresal, la próxima semana, y el inicio de la segunda rueda ante Deportes Limache a fines de julio.

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Cabe mencionar que la sanción, lógicamente, corre para la Liga de Primera, por lo que ambos jugadores no tendrían problema en decir presente este domingo ante Huachipato por la Copa de la Liga.

En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a jugadores tras la pelea entre Universidad Católica y Colo Colo.

Joaquín Sosa y Javier Méndez de Colo Colo recibieron dos fechas de castigo.

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