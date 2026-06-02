El nuevo director de fútbol de Colo Colo fue claro al responder sobre las posibilidades del regreso de La Joya al Estadio Monumental.

En Colo Colo echan por el piso la ilusión de algunos por volver a ver a Carlos Palacios vestir la camiseta del Cacique, luego que apareciera el rumor que ambas partes se habían acercado.

La Joya no lo está pasando nada bien en Boca Juniors, donde estarían abiertos a recibir ofertas por el oriundo de Renca, quien fue comprado por 4,8 millones de dólares hace un año y medio.

Y si bien el propio futbolista de 25 años dejó la puerta abierta para retornar a casa, en Macul se la cerraron en la cara.

El encargado de echar por el suelo las posibilidades fue el nuevo director de fútbol de Colo Colo, el histórico Jaime Pizarro, quien este martes acompañó a los jugadores albos que debían comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por los incidentes en el clásico con Universidad Católica.

A la salida, el exministro del deporte atendió a los medios de comunicación y respondió lo siguiente sobre Palacios: “Se ve difícil, porque insisto, esto implica una situación que debe llevar a negociaciones, a diferentes etapas, y que en este momento no es factible”.

Sus palabras tienen relación a la intención que tienen en Argentina, que es negociar por el pase del atacante y no enviarlo a préstamo.

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Jaime Pizarro aterrizó las opciones de fichar a Carlos Palacios en Colo Colo!!



“Se ve difícil, esto implica negociaciones y en este momento no es factible. Tiene club y un largo contrato vigente”. @Cooperativa pic.twitter.com/NF5YEHPRw9 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) June 3, 2026

En síntesis