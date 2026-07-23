En Colo Colo todavía están en la búsqueda de un arquero para el segundo semestre, luego que se cayera el fichaje de Santiago Mele, quien terminó decidiéndose por Independiente de Avellaneda.
Uno que también aparecía con fuerza es el caboverdiano Vozinha, la gran revelación del Mundial 2026, pero hasta ahora no existían mayores novedades al respecto.
Hasta que este jueves que conversó con Radio ADN Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro y director ejecutivo de fútbol de Colo Colo, quien aclaró la situación del arco albo.
“Ha sido un tema no solamente muy tratado, muy relavante, también viendo alternativas, porque también tiene que ver con plazos, respecto de estar en el mercado y cuánto un jugador puede costar y no solamente a lo financiero, a cómo resolver con los clubes al momento”, comenzó diciendo.
“En este mercado he encontrado absolutamente increíble la cantidad de demanda que ha habido por arqueros: Boca, arquero; River, arquero; Independiente, arquero; estuvimos con Millonarios y acaba de llegar (Javier) Burrai que también iba de Sarmiento. Cambios en todas partes”, agregó.
También destacó que la decisión de buscar un arquero tiene que ver con que el juvenil Gabriel Maureira tiene otros compromisos con las series menores de La Roja.
“Debemos ser muy cuidadosos porque tenemos arqueros jóvenes que están en pleno proceso, que están en pleno crecimiento, pero que también enfrentamos una realidad: está nominado a la Sub 20, está nomina a la Preolímpica y eso significa tiempos de atención obviamente al entrenamiento y a la competencia de esos torneos. Entonces hay que mirarlo con detención”, indicó.
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La verdad sobre Vozinha
En esa línea, el exministro del deporte contó cómo llegó el nombre de Vozinha a Colo Colo, quien fue acercado por sus representantes.
“A nosotros nos llegó una intención de su grupo de agentes, pero así como nos puede pasar con múltiples de opciones”, transparentó Pizarro.
“Todos los clubes, por distintas razones, de competencia internacional, de la característica de la institución… si uno mira cuántas propuestas pueden llegar a una institución, sea por los agentes, sea por clubes, sea por las mismas competencias, sea por coyuntura, es enorme la voluntud y disposición. Pero de ahí a que cada una de esas situaciones uno tenga que concretarlas, materializarlas o hacerle seguimiento, es otra cosa”, agregó.
Respecto a esta opción, dejó dudas si es viable o no: “No, no, yo creo que va a ser lo que deba hacer, no lo que a veces podamos pensar”.
Vozinha se ha vuelto una figura a nivel mundial. (Foto: Carl Recine/Getty Images)
En síntesis
- Jaime Pizarro confirmó que agentes del arquero Vozinha lo ofrecieron a Colo Colo.
- Santiago Mele descartó su fichaje por Colo Colo para unirse a Independiente de Avellaneda.
- Gabriel Maureira fue nominado a la Sub 20, motivando la búsqueda de otro arquero.