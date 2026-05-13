El entrenador de Colo Colo se refirió a la sorpresiva convocatoria del juvenil albo para el partido de este miércoles ante Coquimbo Unido.

Esta noche Colo Colo visita a Coquimbo Unido en partido pendiente por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026, donde el Cacique podría abrochar su clasificación a semifinales si es que se impone a los Piratas en la Cuarta Región.

Para esta ocasión, el entrenador Fernando Ortiz confía en los juveniles ante las bajas de Claudio Aquino y Maximiliano Romero, incluso aparece un nuevo nombre en su convocatoria.

Se trata del joven delantero Franco Garrido, nieto de la leyenda alba Carlos Caszely, quien podría debutar en el cuadro popular esta jornada.

El objetivo del Tano Ortiz para Franco Garrido

En la previa al partido, el técnico argentino tuvo palabras para esta citación y le puso un objetivo claro a este proyecto colocolino.

“Franco está haciendo las cosas, a nuestro modo, muy bien en su categoría y él tiene que hacer su propio camino más allá que represente un apellido tan importante en la institución”, indicó Ortiz a DSports.

“Están dentro del plantel y estar dentro del plantel indica que están preparados para afrontar esta clase de partidos”, agregó sobre la inclusión de los juveniles.

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Franco Garrido junto a su abuelo Carlos Caszely en Colo Colo.

Respecto a la importancia del partido de esta noche, el Tano señaló: “Todos son importantes, para nosotros no hay un partido que sea fácil, sabiendo que a lo mejor tenemos en nuestras propias manos poder clasificar”.

¿A qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

Los Piratas reciben al Cacique este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

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En síntesis