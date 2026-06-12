El entrenador de Colo Colo entregó cuatro candidatos para la ganar el Mundial 2026, pero con uno se la jugó como la gran sorpresa y su favorito.

Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde el entrenador de Colo Colo fue el encargado de atender a los medios, el técnico argentino Fernando Ortiz. Esto en la previa del partido de mañana contra Cobresal por la Copa de la Liga.

Pero más allá de lo que declaró por este compromiso y mercado de invierno, el Tano fue consultado por sus candidatos para ganar el Mundial 2026, torneo que comenzó ayer (jueves).

Si bien el estratega incluyó a su país entre los candidatos, al igual que España y Francia, sorprendió a todos en la sala de prensa al entregar el nombre de su favorito.

“A mí me ha gustado los dos partidos que se han jugado, diferentes selecciones. Un candidato, tengo varios, no solamente veo a Argentina, sino también a España”, comenzó diciendo.

Aunque lo mejro vino a continuación: “Me gusta mucho también, aunque siene medio raro, Marruecos, tiene buen equipo. A Francia no hay que descartarla. Va a ser un Mundial que quizás pueda haber una sorpresa, pero no creo que salga de ahí”.

Cabe recordar que Marruecos llegó hasta semifinales en el Mundial de Qatar 2022 y ahora es parte del Grupo C, junto a Brasil, Haití y Escocia.

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Fernando Ortiz apuesta sus fichas a Marruecos en este Mundial 2026. (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images)

Ortiz también se refirió a la cargada que le hicieron sus pupilos a sus asistentes en el cuerpo técnico de Colo Colo, los mexicanos Juan Pablo Rodríguez y Mauricio Garibay, a quienes bromearon antes del partido inaugural.

“Hubo muchas cargadas ayer sobre México, pero tanto el Chato y Mauri vinieron con el gorro de México hoy. Han ganado bien, igualmente Sudáfrica no tuvo mucho más que aportar. Pero tiene una buena selección, un buen entrenador, ojalá que puedan pasar a ese quinto partido como se dice”, cerró el ex Santos Laguna.

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En síntesis