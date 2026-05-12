Fernando Ortiz sufre una baja de último minuto en Colo Colo ante Coquimbo Unido: “Es un poco más grave”

Colo Colo tiene un partido de extrema dificultad este miércoles, toda vez que Fernando Ortiz y sus dirigidos deben enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y con la intención de quedarse con los tres puntos y clasificar a las semifinales.
Uno que no estuvo en el último partido entre el Cacique y Deportes Concepción fue Claudio Aquino, quien sufrió una lesión que lo marginó del partido, pero el día de ayer se reintegró a los entrenamientos.
Aquino nuevamente fuera en Colo Colo. | Foto: Photosport
El que despejó las dudas sobre su presencia ante los piratas fue Rodrigo López, periodista de D Sports quien en De Fútbol Se Habla Así dijo que “Lo de Claudio Aquino estaba en duda, pero me acaba de llegar la información: no viaja a Coquimbo”.
“Es un poco más grave de lo que ese está viendo de la sinovitis. Si bien entrenó con el plantel, no estuvo apto para todos los trabajos y se va a evaluar si llega para el partido ante Ñublense del fin de semana”, agregó.
Así las cosas, Claudio Aquino suma un nuevo partido marginado de Colo Colo por lesión y tendrá que seguir esperando para reincorporarse a las convocatorias, donde recién este domingo -quizás- podría volver a ver acción con los albos.
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En síntesis
- Claudio Aquino fue descartado oficialmente para el partido de este miércoles ante Coquimbo Unido.
- El volante sufre una sinovitis que le impidió completar los entrenamientos con el plantel.
- El cuerpo técnico de Fernando Ortiz evaluará su regreso para el duelo contra Ñublense.