Fernando Ortiz sufre una baja de último minuto en Colo Colo ante Coquimbo Unido: “Es un poco más grave”

El entrenador de Colo Colo sufre una baja de último minuto para el crucial partido ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Colo Colo tiene un partido de extrema dificultad este miércoles, toda vez que Fernando Ortiz y sus dirigidos deben enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y con la intención de quedarse con los tres puntos y clasificar a las semifinales.

Uno que no estuvo en el último partido entre el Cacique y Deportes Concepción fue Claudio Aquino, quien sufrió una lesión que lo marginó del partido, pero el día de ayer se reintegró a los entrenamientos.

Aquino nuevamente fuera en Colo Colo. | Foto: Photosport

El que despejó las dudas sobre su presencia ante los piratas fue Rodrigo López, periodista de D Sports quien en De Fútbol Se Habla Así dijo que “Lo de Claudio Aquino estaba en duda, pero me acaba de llegar la información: no viaja a Coquimbo”.

“Es un poco más grave de lo que ese está viendo de la sinovitis. Si bien entrenó con el plantel, no estuvo apto para todos los trabajos y se va a evaluar si llega para el partido ante Ñublense del fin de semana”, agregó.

Así las cosas, Claudio Aquino suma un nuevo partido marginado de Colo Colo por lesión y tendrá que seguir esperando para reincorporarse a las convocatorias, donde recién este domingo -quizás- podría volver a ver acción con los albos.

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En síntesis

Claudio Aquino fue descartado oficialmente para el partido de este miércoles ante Coquimbo Unido.

El volante sufre una sinovitis que le impidió completar los entrenamientos con el plantel.

El cuerpo técnico de Fernando Ortiz evaluará su regreso para el duelo contra Ñublense.