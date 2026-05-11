La comisión arbitral liberó los audios de la polémica jugada donde en primera instancia el juez Cristián Garay sancionó penal para la U.

Una de las jugadas más polémicas y que todavía sigue dando vueltas en Universidad de Chile tras la derrota ante Unión La Calera (0-1) por la Copa de la Liga, fue la presunta infracción dentro del área de Daniel Gutiérrez contra Nicolás Fernández

El árbitro del partido Cristián Garay cobró infracción y lanzamiento penal para los azules, sin embargo tras llamado del VAR el juez que irá al Mundial 2026 revirtió su decisión dejando una gran molestia en el elenco azul.

La U cayó y pende de un milagro en la Copa de la Liga (Photosport).

Los audios del VAR: “¿Penal por qué…?”

Un día después de la caída de la U en La Calera, el VAR liberó los audios de la polémica acción. En el registro se establece que “si bien es cierto que ambos jugadores utilizan sus brazos para ganar la posiciones, no existe un real impacto del atacante para hacerlo caer ni para alejarlo de la posición del balón. Por lo tanto el árbitro decide revertir la sanción de penal”, explicaron.

Luego vinieron los audios de la cabina arbitral: “¿penal por qué?”, “uhh, no me parece”, “los dos se van tomando”, fueron algunas de las reacciones de los árbitros encargados de la revisión de videos.

Minutos después, vino el llamado a Garay y la conclusión: “Fíjate en el contexto de la jugada, el jugador 6 blanco toma primero y el otro también. Los dos se van sujetando. El blanco exagera en la caída… Acá estamos todos por no penal”, expusieron.

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En síntesis…