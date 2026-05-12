“Yo creo que sería una buena posibilidad”: Claudio Borghi aprueba este posible refuerzo para Colo Colo

El ex director técnico de Colo Colo hace eco de los rumores y aprueba un posible fichaje para el Cacique en el segundo semestre.

Colo Colo tiene la mente puesta en el partido por la Copa de la Liga que debe disputar mañana ante Coquimbo Unido, donde un triunfo dejaría al equipo dirigido por Fernando Ortiz en las semifinales del certamen nacional.

De reojo, en Blanco y Negro ya piensan en el segundo semestre y la incorporación de jugadores para darle un salto de calidad a plantel. Ahí, un nombre que ha tomado fuerza en los últimos días es el de Luciano Cabral.

Al respecto se refirió Claudio Borghi en Picado TV, diciendo que “Si es lógico, no. Aquino no debería tapar a nadie con la calidad que ha demostrado. A mí me preocupa que los jugadores vengan a Chile y bajen el nivel”, comenzó diciendo.

El Bichi habló de Luciano Cabral. | Foto: Photosport

Por un lado, Borghi tiene dudas con una posible llegada de Luciano Cabral al Estadio Monumental si está absolutamente cortado por Gustavo Quinteros al otro lado de la Cordillera de los Andes: “Traer a Cabral si no está jugando en Independiente…”

“Él tiene una ventaja: es conocido acá. Yo creo que sería una buena posibilidad, pero tiene que haber un convencimiento del técnico”, recalcó sobre la primera condición en caso de que se quiera contar con el chileno-argentino.

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¿Llegará Luciano Cabral a Colo Colo? Lo cierto es que Fernando Ortiz tiene a Claudio Aquino por el resto de la temporada y la llegada del ex Coquimbo Unido no tendría mucho sentido respecto a las necesidades que hoy tiene el Cacique.

En síntesis

Claudio Borghi cuestionó el posible fichaje de Luciano Cabral si no suma minutos en Independiente.

El técnico Fernando Ortiz cuenta con Claudio Aquino para el resto de la temporada 2026.

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