Los Albos no lograron quedarse con los tres puntos y, pese a sellar su paso en Copa Chile, no tienen el liderato asegurado.

Colo Colo dejó escapar los tres puntos en el Estadio Monumental y solo consiguió un empate 2-2 ante Deportes Recoleta con preocupantes desconcentraciones. El equipo de Fernando Ortiz no logró sostener la ventaja y terminó firmando un resultado que deja sensaciones amargas.

El encuentro arrancó cuesta arriba para el Cacique, ya que Branco Provoste abrió la cuenta a los 20’ desde el punto penal, sorprendiendo a los Albos. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y fue Maximiliano Romero quien igualó a los 27’, devolviendo la calma parcial a los hinchas en Macul.

En el complemento, Colo Colo logró dar vuelta el marcador gracias a Arturo Vidal, quien puso el 2-1 a los 59’, desatando la ilusión de una victoria que parecía encaminarse. No obstante, cuando el partido entraba en su recta final, apareció Carlos González a los 78’ para decretar el 2-2 definitivo, silenciando el Monumental.

Colo Colo deja escapar los tres puntos ante Recoleta.

Pese a los intentos en los minutos finales, el Popular no encontró los caminos para romper la igualdad. Así, sumó un empate que sabe a poco, especialmente considerando que tenía la gran chance de asegurar con autoridad el liderato del grupo.

Así queda la tabla del Grupo E de Copa Chile

Tras este resultado, Colo Colo se mantiene como líder del Grupo E con 10 puntos, aunque dejando escapar la posibilidad de despegarse con mayor claridad. Por detrás aparece O’Higgins con 8 unidades, manteniendo la presión de cara a la última jornada.

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Más atrás, Deportes Recoleta alcanza los 5 puntos, manteniendo una leve esperanza, mientras que Unión Española cierra la tabla con 4 unidades, quedando en una posición muy complicada.