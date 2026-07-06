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Formación confirmada: Así jugará Colo Colo ante Deportes Recoleta por Copa Chile

El Tano vuelve a apostar por su mejor plantel disponible y va con todo por los tres puntos.

Fernando Ortiz confirma la oncena alba ante Recoleta.
© PhotosportFernando Ortiz confirma la oncena alba ante Recoleta.

Colo Colo vuelve a la acción esta noche en el Estadio Monumental con la clara misión de retomar el camino del triunfo y asegurar definitivamente el liderato de su grupo en la Copa Chile.

Tras la caída sufrida en Rancagua a manos de O’Higgins, el equipo de Fernando Ortiz no quiere dejar dudas y saldrá con lo mejor que tiene para enfrentar a Deportes Recoleta en la quinta fecha del certamen.

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El técnico albo tomó decisiones y dejó atrás cualquier especulación, confirmando una formación con lo mejor que tiene a mano. La gran apuesta del “Tano” es sostener una base sólida, con futbolistas que han sido clave en el funcionamiento del equipo durante las últimas jornadas.

¿Cómo formará Colo Colo ante Recoleta?

De esta manera, Colo Colo formará con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en delantera.

Cabe recordar que el compromiso entre Albos y recoletanos se jugará este lunes 6 de julio desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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